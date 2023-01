10º Batalhão recepciona militares recém promovidos da Unidade

O 10º Batalhão da Polícia Militar realizou na última quinta-feira (05) uma recepção para os militares recém promovidos da Unidade, no Dia 25 de dezembro 2022.

A recepção foi realizada na sala do comando do 10º Batalhão com a participação do comandante tenente-coronel Emerson Caus, subcomandante major Alexandre Cunha e demais oficiais do Batalhão.

Durante o evento, o subtenente Porto agradeceu, em nome dos promovidos, a recepção organizada pelo Batalhão, “ficamos muito honrados em receber esta homenagem, pois se trata de um momento importante em nossas carreiras, disse.”

O tenente-coronel Emerson Caus demonstrou alegria em partilhar desse momento tão singular da carreira militar. O major Alexandre Stein e demais oficiais também explanaram palavras de satisfação.

No total, quinze militares foram promovidos. Após a singela recepção todos puderam desfrutar de um coffee break.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES