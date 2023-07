10º Batalhão realiza ações de combate ao tráfico de drogas em Guarapari

Na noite desse domingo (02), policiais em patrulhamento no bairro Centro receberam informações de que teria uma menina realizando tráfico de drogas no Mercado de Peixe. Os militares prosseguiram ao local e abordaram uma menor de 15 anos, sendo encontrado em sua posse 40 pedras de crack.

Durante a tarde uma equipe de policiais, ao realizarem o patrulhamento tático no bairro Bela Vista, visualizaram um indivíduo suspeito que ao perceber a presença policial empreendeu fuga, mas foi alcançado e identificado. Durante a fuga o suspeito dispensou uma sacola contendo 40 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e 15 buchas de maconha. Em sua residência foram encontrados ainda um total de 46 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e oito buchas de maconha.

Já no sábado, em patrulhamento no bairro Santa Rosa, militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a presença da guarnição demonstrou certo nervosismo, vindo a mudar de direção. Foi então realizada abordagem e encontrado em sua posse: 69 pedras de crack, 04 buchas de maconha e R$ 84,00.

Ainda no sábado, militares receberam informações de tráfico de drogas que estaria ocorrendo no bairro São José. No local abordaram um indivíduo que tentou se evadir e com ele foi encontrado R$ 285,00 e nas proximidades onde o indivíduo estava foram encontradas ainda 53 pedras de crack e uma bucha de maconha. Após a identificação do suspeito, descobriu-se que era menor de idade.

Na sexta-feira (30), uma equipe de policiais, após investigações, abordou dois indivíduos em flagrante de tráfico de drogas no bairro Sol Nascente. Foi encontrado em posse de um dos abordados quatro tabletes e cinco pedaços menores de tamanhos diversos de maconha. E na residência foi localizada mais uma bola de haxixe, uma balança de precisão, material utilizado para embalo de drogas e R$ 944,00.

Todo o material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES