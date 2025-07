10ª Companhia Independente realiza cerimônia de passagem de comando

Foi realizada nesta quarta-feira (09) a cerimônia de passagem de comando da 10ª Companhia Independente, sediada em Anchieta. O tenente-coronel Djalma Neves Cavatti transmitiu o comando da unidade ao major Louis Philippe Coelho Dias Do Carmo, em solenidade prestigiada por autoridades civis e militares, parceiros institucionais e representantes da comunidade.

Durante a cerimônia, o tenente-coronel Cavatti foi homenageado com a Medalha do Mérito Humanitário, concedida pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP). A honraria reconhece oficiais cujas ações refletem elevados padrões de conduta moral e contribuições significativas aos princípios humanitários.

Ao longo de sua gestão, o tenente-coronel Cavatti liderou importantes ações de policiamento territorial, investiu na aproximação com a comunidade e contribuiu para a redução dos indicadores criminais nos municípios de Anchieta, Piúma, Iconha e Alfredo Chaves. Em seu discurso, ele agradeceu à tropa e à população. “Concluir este ciclo à frente da 10ª Companhia é motivo de orgulho. Agradeço à Polícia Militar, aos meus comandados e a toda a comunidade que caminhou conosco.”

A solenidade contou com a presença do subcomandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim; da comandante do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (3º CPOR), coronel Emília Alves; além de representantes da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Prefeitura de Anchieta, da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e da empresa Samarco. As presenças reforçaram o compromisso com a integração interinstitucional em prol da segurança pública.

O major Coelho Dias, oficial com sólida trajetória operacional e de gestão na PMES, assume agora o comando da 10ª Companhia Independente. Comprometido com a continuidade e a inovação, ele destacou sua disposição para dialogar com a comunidade, valorizar os policiais e ampliar o alcance das ações estratégicas da corporação. “Recebo esta missão com honra e senso de responsabilidade. Vamos fortalecer as bases que já foram construídas e avançar ainda mais no policiamento de proximidade, na eficiência operacional e na proteção dos nossos cidadãos.”

Ao fim da cerimônia, os convidados foram conduzidos à sala do comando da 10ª Companhia Independente, onde foi realizado o ato simbólico de descerramento da fotografia do tenente-coronel Cavatti, que passa a compor oficialmente a galeria de ex-comandantes da unidade, em reconhecimento à sua contribuição para a Polícia Militar e para a região sul do Estado.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES