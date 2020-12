10 simpatias para acabar com as brigas na família e trazer paz para o lar

Reprodução: Alto Astral 10 simpatias para acabar com as brigas na famlia e trazer paz para o lar

Alguns dos momentos mais familiares do ano são as comemorações de Natal e Réveillon, certo? Essas datas são ótimas oportunidades para resolver desentendimentos e brigas na família. Assim, você poderá começar um novo ciclo livre de pendências – e com a casa repleta de paz e união. Listamos 10 rituais poderosos para te ajudar a atrair equilíbrio para as relações novamente. Escolha o seu, faça com fé e perceba os resultados!

Rituais simples para acabar com as brigas na família

Melhorar o clima em família

Escreva o nome dos familiares que estão brigados e coloque no meio de uma Bíblia, na parte dos Salmos. Acenda um incenso de sua preferência e deixe queimar até o fim. Enquanto isso, peça aos anjos para que acabem com as brigas na família e mantenham a harmonia no seu lar. Sopre as cinzas ao vento, na direção em que o sol nasce, e deixe o papel no meio do livro sagrado até sentir que o clima melhorou. Depois, rasgue e jogue no lixo.

Acabar com as brigas

Coloque uma peça de roupa de cada morador da sua casa em um balde e cubra com água. Adicione sete colheres (café) de açúcar. Para cada colher, diga a seguinte frase: “Esse açúcar vai adoçar os ânimos na minha casa” . Lave bem as roupas com bastante água e deixe secar ao sol. Depois, as peças e o balde podem ser usados normalmente.

Paz em casa

Enrole uma maçã vermelha em um guardanapo de papel, espete um palito de dentes no meio dela e enterre em um jardim. Reze dois Pais Nossos e uma Ave Maria, pedindo proteção e o fim das brigas na família.

Acalmar o filho rebelde

Escreva o nome do(a) filho(a) em dois pedaços de papel, coloque um dos papéis embaixo de uma imagem de São Cosme e São Damião , protetores das crianças e, o outro, embaixo de uma imagem de anjo. Em seguida, reze um Credo. Durante sete dias seguidos, fique em frente aos protetores e reze essa mesma oração, fazendo o seu pedido. No oitavo dia, retire os papéis e jogue em um lixo longe da sua casa.

Fim do ciúme do irmãozinho

Para a criança não ficar com ciúme do irmãozinho que acaba de chegar, dê algumas imagens de papel de santos de sua devoção para ela brincar. Fique vigiando até que esqueça as imagens. Recolha-as e deixe em uma igreja, aos pés do Menino Jesus.

Melhorar a relação com a mãe

Dentro de um pote com tampa, coloque sal grosso até a metade. Acrescente mel e açúcar até encher o recipiente completamente. Tampe e deixe ao sol por cinco dias, mentalizando sempre a paz na relação de vocês. Depois, é só jogar no lixo.

Deixar o pai mais calmo

Retire as pétalas de uma rosa branca, embrulhe-as em um lenço branco e deixe embaixo do colchão do seu pai durante sete dias. Passado esse tempo, junte as pétalas a algumas folhas de hortelã, 13 gotas de perfume de alfazema e meio litro de água. Deixe ferver, coe o líquido e passe no chão do quarto dele, após a limpeza semanal. Jogue os restos das plantas no lixo, lave o lenço e reutilize normalmente.

Dar-se bem com a sogra

Pegue três palmos de fita cor-de-rosa e, com ela nas mãos, faça uma oração à Nossa Senhora Aparecida , pedindo para que o relacionamento com a sua sogra melhore. Reze, por sete dias seguidos, uma Ave Maria às 7 horas da manhã. Depois, leve a fita a uma igreja e deixe aos pés da imagem da santa.

Conquistar a nora ou genro

Para um bom relacionamento com sua nora ou genro, uma semana antes do casamento, dê um presente a ela(e) com uma fitinha verde como enfeite no embrulho. Essa fita terá que ser previamente benzida com água benta de uma igreja de Santo Antônio . Depois, acenda uma vela sobre um pires no dia da cerimônia, oferecendo-a para o anjo da guarda de sua(seu) futura(o) nora ou genro. Jogue os restos da vela no lixo após queimar. Lave o pires e use normalmente.

Fazer as pazes com o(a) cunhado(a)

Acenda uma vela branca sobre um pires e, enquanto ela queima, faça orações para a santa de sua devoção, pedindo que você viva bem com seu(sua) cunhado(a). Espere a vela terminar de queimar e jogue os restos no lixo. Repita essa simpatia por três dias seguidos, sempre no mesmo horário, usando o mesmo pires. Ao final, jogue o pires no lixo, junto com os restos da vela. Nunca conte para ninguém sobre a simpatia.