10 séries originais do Disney+ que são imperdíveis; veja os trailers

Paula Alves 10 sries originais do Disney que so imperdveis

Além dos seus filmes e curtas, as séries originais do Disney também chamam atenção no catálogo do streaming. Indo de produções de franquias já consagradas, como The Mandalorian e High School Musical: O Musical: A Série , até tramas adolescentes emocionantes, como Diário de Uma Futura Presidente , fizemos uma lista de alguns desses títulos que são imperdíveis. Confira!

10 séries originais do Disney+

1. The Mandalorian

Primeira série live action da franquia Star Wars, a história de The Mandalorian se passa entre os filmes o Retorno do Jedi e O Despertar da Força. Na trama, acompanhamos um mandaloriano caçador de recompensas que durante um de seus serviços se vê apegado a um pequeno ser chamado de “A Criança”.

Criação: Jon Favreau

Ano: 2019

Episódios: 16 (2 temporadas)

Elenco: Pedro Pascal e Gina Carano

2. Por Dentro da Disney

Ideal para os apaixonados pela magia da The Walt Disney Company, Por Dentro da Disney mostra histórias da empresa que aconteceram por detrás das telas, sejam em suas produções, parques e até mesmo canções. Cada episódio da série documental mostra três narrativas individuais e encantadoras.

Ano: 2020

Episódios: 6 (1 temporada)

3. High School Musical: O Musical: A Série

High School Musical: O Musical: A Série se passa em East High, colégio onde foram gravados os filmes da franquia. Na história, anos depois, um musical do primeiro longa é montado com os alunos da escola e, em meio as audições, os jovens enfrentam seus próprios conflitos pessoais.

Criação: Tim Federle

Ano: 2019

Episódios: 6 (1 temporada)

Elenco: Olivia Rodrigo e Joshua Bassett

4. Pixar na Vida Real

Ambientado em New York e região, Pixar na Vida Real é uma série live action que traz o encanto das animações do estúdio para nossa vida real. Em cada um de seus episódios, personagens famosos da empresa aparecem em locais públicos, interagindo com as pessoas de maneira humorada.

Ano: 2019

Episódios: 6 (1 temporada)

5. Star Wars: The Clone Wars – Temporada final

Série originalmente lançada entre 2009 e 2014, Star Wars: The Clone Wars foi revivida pelo Disney+, ganhando uma nova e última temporada. A animação acompanha o Jedi Anakin Skywalker e outros personagens clássicos da franquia em conflitos intergalácticos.

Criação: George Lucas

Ano: 2008

Episódios: 127 (7 temporadas)

Elenco: Tom Kane e Matt Lanter (vozes)

6. O Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse

O Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse também está entre as séries originais do Disney+ que são imperdíveis, especialmente para aqueles que amam os personagens clássicos da empresa. Na animação, Mickey e sua turma se envolvem em aventuras emocionantes e cheias de magia.

Ano: 2020

Episódios: 10 (1 temporada)

Elenco: Chris Diamantopoulos e Kaitlyn Robrock (vozes)

7. Destinos Inesperados

Produção da National Geographic feita para o Disney+, Destinos Inesperados foi gravada em seis países diferentes. A série gira em torno do ex-correspondente de guerra Mack Woodruff, que anos depois de ter visto tantas atrocidades, leva seu filho de volta aos lugares em que esteva para encontrar suas belezas escondidas.

Ano: 2020

Episódios: 6 (1 temporada)

Elenco: Mack e Bob Woodruff

8. Projeto Os Heróis Da Marvel

Misto de série e projeto feito pela Marvel Studios, Projeto Os Heróis Da Marvel conta a histórias de crianças reais que superaram desafios e ajudaram suas comunidades como verdadeiros heróis. Em sua homenagem, a Marvel criou quadrinhos exclusivos sobre suas aventuras.

Ano: 2019

Episódios: 20 (1 temporada)

9. Casamentos de Contos de Fadas

Apresentado pelo casal de dançarinos Stephen “tWitch” Boss e Allison Holker, Casamentos de Contos de Fadas une o melhor da data com a magia do universo Walt Disney. A série mostra os preparativos e as cerimônias de casamento realizados nos parques de diversão da empresa.

Ano: 2020

Episódios: 8 (apenas a 2ª temporada está disponível no Disney+)

10. Diário de Uma Futura Presidente

Estrelada (na versão adulta da protagonistaa) e produzida por Gina Rodriguez, Diário de Uma Futura Presidente já foi renovada para sua segunda temporada. Na trama, quando a presidente dos EUA encontra seu diário da sexta série, ela relembra os altos e baixos da sua adolescência como uma garota norte-americana de origens cubanas.

Direção: Ilana Peña

Ano: 2020

Episódios: 6 (1 temporada)

Elenco: Gina Rodriguez, Tess Romero e Selenis Leyva

