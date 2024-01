Personare 10 receitas veganas fáceis para fazer em casa

Com Wanessa Camargo no BBB 24 sendo vegana, inevitavelmente o assunto veio à tona. Mas não só no reality e nas redes sociais que o veganismo vem crescendo nos últimos anos.

A final, h á mais empreendimentos, grupos nas redes sociais, oferta de produtos variados e estabelecimentos que procuram atender essa demanda com receitas veganas fáceis de fazer. Ou ainda que tentam recriar seus negócios para que sejam totalmente veganos.

Contudo, muitos acreditam que o veganismo trata-se somente de uma escolha dietética sendo uma alimentação cara.

Além de ser um tipo de alimentação saudável , ter uma dieta vegana pode, inclusive, sair bem mais em conta. Isso porque os produtos podem ser comprados frescos nas feiras semanais, cozinhados em casa de forma rápida e simples ou ingeridos in natura.

Assim, separamos 10 receitas veganas fáceis de preparar para você fazer em casa. Confira abaixo:

Receitas veganas fáceis salgadas

Queijo Cheddar vegano

O queijo cheddar vegano é uma opção ao cheddar tradicional. Só que veganíssimo!

E ssa receita t ambém serve para quem excluiu também ovos e lacticínios do cardápio. Isso porque no lugar no leite é utilizado castanhas de caju.

Além disso, é fácil, pois o processo é todo feito no liquidificador.

Veja aqui como é simples o preparo do cheddar vegano !

Quibe de abóbora com creme de grão-de-bico

Grãos, leguminosas, vegetais, além de folhas verdes e ervas que ajudam a aumentar a vitalidade fazem parte dessa receita de quibe de abóbora com creme de grão-de-bico.

Ou seja, é uma refeição completa que pode ser usada em pote, caso o objetivo seja levar marmita para o trabalho.

Veja o passo a passo aqui de como preparar o quibe de abóbora vegano .

Sopa-creme de abóbora com canela e gengibre

Essa receita traz um sabor especial da deliciosa canela, em combinação com gengibre, que fez uma boa composição com a abóbora japonesa.

Mas e olha só: é um alimento que nos aquece, é saudável e leva em torno de 25 minutos para preparar. Isso porque c onta com a combinação de canela e gengibre.

Veja como preparar a receita vegana de sopa-creme de abóbora .

Maionese de castanha de caju

Mais uma receita com castanha de caju, que serve como base para várias receitas em substituição aos lacticínios.

Mas atenção à dica sobre preparo de receitas com castanha de caju: ela precisa ser crua e muitas das vezes hidratada por pelo menos 4 horas para amaciá-la e ficar mais fácil de processar/liquidificar.

Essa maionese substitui a versão industrializada já que não contém lacticínios. Veja como preparar a receita vegana e sem glúten da maionese de castanha de caju .

Arroz de couve-flor cremoso

Esse prato é uma opção para o arroz de todo dia. Isso porque a textura é bastante parecida ao arroz tradicional.

Além disso, é “low carb” (baixo carboidrato) e faz parte da família das hortaliças, que são conhecidas como alimentos “anticâncer”.

Veja como preparar a receita vegana de arroz de couve-flor cremoso .

Receitas veganas fáceis doces

Ganache vegana

As receitas veganas não ficam restritas aos pratos salgados. Pelo contrário, doce vegano existe e é delicioso!

Por isso, e ssa receita de ganache vegana é feita sem lactose e é uma boa alternativa para usar como calda de bolo ou servir como uma mousse geladinha.

Você pode surpreender todo mundo com essa delícia! Veja como preparar a receita de ganache vegana .

Trufa vegana com banana e chocolate amargo

Entre as receitas veganas fáceis, as famosas trufas ganharam versão sem ingredientes de origem animal.

Atenção: e ssa receita vegana contém c hocolate amargo, com 75% de cacau, considerado vegano. Ou seja, não tem leite em sua composição.

A lém disso, bananas e amendoim integral estão entre os ingredientes. V eja como preparar a receita de trufa vegana .

Cheesecake vegana com geleia de lavanda

Essa é uma das receitas veganas fáceis que mais impressiona.

Para essa cheesecake vegana foi escolhida a flor lavanda, porque tem aroma inconfundível e ainda expressa feminino.

O prato é leve e saudável. Isso porque o suave perfume da lavanda dá toque especial a essa receita que tem sabor doce e enorme quantidade de vitaminas. Veja como preparar a cheescake vegana com geleia de lavanda .

Bolo de milho e goiabada cascão

Esse bolo de milho e goiaba cascão é excelente! Mais do que gostosíssimo, é rico em fibras e vitaminas A, C e do complexo B.

Além de todos os benefícios, tem ação antioxidante e não contém glúten.

E é uma das receitas veganas mais rápidas de fazer. Sim! Fica pronta em pouco tempo. Veja como preparar a receita vegana de bolo de milho.

Parfait de creme branco com manga e maracujá

Nessa receita vegana não vai açúcar para adoçar . Tudo o que você vai precisar para deixar o sabor mais docinho é a combinação manga e maracujá.

Ou seja, esse parfait de creme branco t em o par perfeito: doce e azedinho. Veja como preparar a receita vegana .

Confira também:+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis .+ Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal .+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora !+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora !

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

[email protected]

O post 10 receitas veganas fáceis para fazer em casa apareceu primeiro em Personare .

Fonte: Mulher