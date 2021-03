Reprodução: Alto Astral 10 receitas diferenciadas com sardinha para fugir da mesmice

Você sabia que além da sardinha ser um alimento versátil, ela fortalece o cérebro e protege o coração? Outros benefícios do peixe são as proteínas , ela possui mais cálcio que o próprio leite!

Seu consumo é imprescindível para a manutenção de tecidos , músculos e órgãos, incluindo enzimas, anticorpos e hormônios.

Para ficar com a saúde em dia e de quebra fazer pratos deliciosos, confira 10 receitas com sardinha, fonte de vitaminas A, D e B12:

Sardinha ao molho com farofa colorida

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas fatiadas

4 dentes de alho picados

4 tomates fatiados

1kg de sardinha limpa inteira

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 lata de molho de tomate

Farofa

2 colheres (sopa) de margarina

1 gomo de linguiça calabresa picado

1 cebola picada

1 cenoura ralada

1/2 lata de ervilha escorrida

1/2 lata de milho verde escorrido

1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

4 xícaras (chá) de farinha de milho

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo Para a farofa, aqueça uma panela com a margarina, em fogo médio, frite a calabresa e a cebola por 3 minutos. Adicione a cenoura, a ervilha, o milho, a azeitona e refogue por 3 minutos. Acrescente a farinha, sal, cheiro-verde, misture e desligue. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e, por cima, faça camadas de cebola, de alho, de tomate e de sardinha temperada com sal e pimenta. Repita as camadas, polvilhe com cheiro-verde e regue com o molho de tomate. Leve ao fogo baixo tampado e cozinhe por 10 minutos ou até a sardinha amaciar. Desligue e sirva acompanhado da farofa.

Escabeche de sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1kg de sardinha limpa aberta

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 cebolas fatiadas

2 tomates fatiados

2 folhas de louro

1 xícara (chá) de azeite

1 xícara (chá) de vinagre

1/3 de xícara (chá) de azeitona verde sem caroço, fatiada

3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo Tempere a sardinha com o alho, sal e pimenta. Em uma panela de pressão, faça camadas de sardinha, de cebola e de tomate, até acabarem os ingredientes. Polvilhe com sal e pimenta, coloque o louro, regue com o azeite e o vinagre. Tampe e leve ao fogo médio por 20 minutos, após iniciada a pressão.

Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela . Transfira para um refratário médio, espalhe a azeitona e o cheiro-verde. Tampe e leve à geladeira por 12 horas. Sirva acompanhado de pão e torradas, se desejar.

Salpicão de sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1 maçã verde picada

Suco de 1/2 limão

2 latas de sardinha escorrida em pedaços

2 batatas cozidas em cubos

1 cenoura ralada

1/2 xícara (chá) de uva-passa preta sem sementes

1/2 vidro de palmito escorrido em rodelas (150g)

1/2 lata de ervilha escorrida

1/2 lata de milho verde escorrido

1 talo de salsão picado

1/2 cenoura ralada

1 xícara (chá) de maionese

1/2 xícara (chá) de iogurte natural

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Folhas de alface para decorar

Modo de preparo Em uma tigela, misture a maçã , o suco, 2/3 da sardinha, a batata, a cenoura, a uva- -passa, o palmito, a ervilha, o milho, o salsão, a cenoura, a maionese, o iogurte, sal e cheiro-verde. Cubra e leve à geladeira por 30 minutos. Retire e transfira para uma travessa forrada com folhas de alface, decore com a sardinha restante e sirva.

Bruschetta de sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

6 pães italianos amanhecidos

2 latas de sardinha escorridas

2 tomates sem sementes picados

1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

3 colheres (sopa) de azeite

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo Corte o pão em fatias médias. Reserve. Em uma tigela, misture a sardinha, os tomates, as azeitonas e o azeite. Coloque porções dessa mistura sobre os pães fatiados, disponha em uma forma, espalhe o queijo muçarela e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar.

Bolinho de sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

2 colheres (sopa) de margarina

1 cebola ralada

2 cubos de caldo de peixe

2 xícaras (chá) de leite

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 ovos batidos

2 xícaras (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Recheio

3 latas de sardinha escorrida e amassada com um garfo

1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes

1/4 de xícara (chá) de cheiro-verde picado

Modo de preparo Derreta a margarina, refogue a cebola, despeje o caldo de peixe dissolvido no leite e espere ferver. Adicione a farinha de uma só vez, mexendo bem até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar. Misture os ingredientes do recheio e modele as bolinhas colocando o recheio no centro. Passe pelos ovos, empane na farinha de rosca e frite em óleo quente até dourar. Escorra em papel absorvente e sirva.

Salada verde com sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1 maço de alface lisa

1 maço de agrião

2 latas de sardinhas escorridas

2 tomates fatiados

1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

1 xícara (chá) de ovos de codorna cortados ao meio

Molho

1/2 xícara (chá) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de salsa picada

2 colheres (sopa) de hortelã picada

Modo de preparo Misture a alface com o agrião e coloque em uma saladeira. Espalhe a sardinha, os tomates, as azeitonas e os ovos sobre as folhas. Tempere com os ingredientes do molho misturados e sirva em seguida.

Farofa de sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

4 colheres (sopa) de margarina

1 cebola picada

1 pimentão verde picado

2 dentes de alho picados

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

100g de azeitona verde picada

3 xícaras (chá) de farinha de milho

1 e 1/2 xícara (chá) de sardinhas em conserva escorridas

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo Aqueça uma panela com a margarina e frite a cebola e o pimentão por 3 minutos. Acrescente o alho, a pimenta, a azeitona e refogue por 3 minutos. Junte a farinha, a sardinha, sal e cheiro-verde, misture bem e desligue o fogo. Transfira para uma travessa e sirva.

Pastelão de sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1 tablete de fermento biológico fresco

1 xícara (chá) de leite morno

1 xícara (chá) de creme de leite sem soro

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (café) de sal

Óleo para untar

Recheio

1 cebola média picada

2 latas de sardinha sem espinhas picadas

1 tomate picado

1 lata de seleta de legumes escorrida

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

200g de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Orégano para polvilhar

Farinha para enfarinhar a superfície

Modo de preparo Em uma tigela, dissolva o fermento no leite morno, junte o creme de leite e misture. Coloque a farinha numa vasilha, junte o sal e vá adicionando o líquido aos poucos, até formar uma massa lisa e homogênea. Cubra, e deixe descansar por 30 minutos. Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio, temperando com sal, pimenta e orégano a gosto. Abra a massa, com a ajuda de um rolo, sobre superfície enfarinhada, dando formato de um retângulo. Distribua o recheio, feche bem apertando as bordas, coloque sobre uma assadeira untada, cubra e deixe descansando mais 15 minutos. Leve para assar em forno preaquecido, em temperatura alta, por 30 minutos ou até dourar.

Espaguete com sardinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1 pacote de macarrão tipo espaguete (500g)

Molho

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

6 tomates picados

1 xícara (chá) de água

1 colher (café) de açúcar

2 latas de sardinha escorrida

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo Para o molho, aqueça uma panela, em fogo médio, com o azeite e frite a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate e refogue por 5 minutos. Adicione a água, o açúcar e cozinhe até encorpar. Acrescente a sardinha, tempere com sal, pimenta, cheiro-verde e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue e reserve.

Cozinhe o macarrão conforme as informações da embalagem, escorra e misture com o molho ainda quente. Sirva.

Torta de sardinha na travessa

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1 pacote de pão de forma sem casca

Azeite de oliva para untar

300g de queijo mussarela ralado

Recheio

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão amarelo picado

1/2 pimentão vermelho picado

1 cenoura ralada

2 tomate picados

1/2 lata de ervilha em conserva escorrida

1/2 lata de milho verde em conserva escorrido

1 xícara (chá) de azeitona verde picada

2 latas de sardinha escorrida em pedaços

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Creme

2 ovos batidos

1 pote de iogurte natural (170g)

3 colheres (sopa) de creme de leite

3 colheres (sopa) de maionese

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo Aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, e frite a cebola, o alho e os pimentões por 3 minutos. Adicione a cenoura, o tomate, a ervilha, o milho, a azeitona e refogue por 3 minutos. Junte a sardinha, sal, cheiro-verde e refogue por 2 minutos. Reserve. Em uma tigela, misture os ingredientes do creme e reserve. Faça uma camada de pão em um refratário médio untado, espalhe metade do creme por cima, faça uma camada com o recheio e metade da mussarela. Cubra com outra camada de pão e regue com o creme restante. Polvilhe com a mussarela restante e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar. Retire e sirva em seguida

Receitas: Guia da Cozinha