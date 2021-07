Reprodução: Alto Astral 10 receitas de canelone para o almoço de domingo

O almoço de domingo é uma das refeições mais esperadas da semana! A correria do dia a dia é, muitas vezes, inimiga da alimentação saudável e acabamos abrindo mão de refeições completas pela falta de tempo.

No dia do descanso, porém, a possibilidade de desfrutar daquela comida gostosa e caseira é muito alta! Sem cobranças neste dia da semana, vale usar algumas das horas livres na cozinha e preparar aquele prato de dar água na boca .

Para contribuir com esse almoço tão famoso, separamos 10 receitas deliciosas de canelone , uma massa prática e super versátil, que permite muitas variações! Bom apetite e bom descanso !

Canelone de linguiça

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de alho picado

15 tomates cortados em 4 partes

Sal a gosto

1 lata de creme de leite (300g)

200g de bacon em cubos

1,5kg de linguiça de pernil esmigalhada

3 colheres (sopa) de salsa picada

3 colheres (sopa) de cebolinha picada

500g de massa pré-cozida para lasanha

400g de queijo mussarela fatiado

400g de requeijão tipo Catupiry®

100g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o alho por 2 minutos. Acrescente os tomates e refogue por mais 5 minutos. Desligue, deixe esfriar, coloque no liquidificador e bata. Volte para a panela, acerte o sal e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, misture o creme de leite e reserve. Em uma panela, frite o bacon, em fogo médio, até soltar toda a gordura. Adicione a linguiça e frite até dourar. Desligue o fogo, e misture a salsa e a cebolinha.

Abra um retângulo da massa de lasanha e coloque 1 fatia de mussarela, 1 filete de requeijão no sentido do comprimento e uma porção da linguiça. Enrole como rocambole e coloque em um refratário médio com um pouco de molho no fundo. Repita a operação até acabar toda a massa e finalize despejando o molho restante por cima. Polvilhe com o parmesão e leve ao forno baixo, preaquecido, por 30 minutos. Desligue, retire do forno e sirva em seguida.

Canelone tradicional

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 pacote de massa fresca para lasanha (500g)

350g de queijo mussarela fatiado

350g de presunto fatiado

Margarina para untar

2 xícaras (chá) de molho de tomate (comprado pronto)

100g de queijo parmesão ralado

Folhas de manjericão para polvilhar

Tomates-cereja para decorar

Modo de preparo

Sobre cada quadrado de massa de lasanha, coloque uma fatia de mussarela e uma de presunto. Enrole como rocamboles e coloque, lado a lado, em um refratário grande untado. Cubra com o molho de tomate, polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos. Polvilhe com manjericão e decore com tomate-cereja. Sirva.

Canelone de palmito

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo : 40min Rendimento : 4 porções Dificuldade : fácil

Ingredientes

1 pote de requeijão cremoso (200g)

1 caixa de creme de leite (200g)

1/2 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

2 colheres (sopa) de azeite

Sal a gosto

250g de discos de massa de pastel

250g de presunto fatiado

250g de queijo mussarela fatiado

500g de palmito em conserva escorrido

100g de queijo parmesão fresco ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o requeijão, o creme de leite, o leite, o cheiro-verde, o azeite e sal. Sobre cada disco de massa de pastel, coloque uma fatia de presunto, uma de mussarela e um palmito. Enrole como rocamboles e reserve. Forre uma travessa com 1/3 do molho de requeijão, ajeite os canelones por cima e cubra com o molho restante. Polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar. Retire e sirva em seguida.

Canelone 3 queijos

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 ricota amassada

4 colheres (sopa) de queijo mussarela ralado

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto

5 folhas de manjericão picadas

10 massas pré-cozidas para lasanha

2 latas de molho de tomate pronto

1/2 xícara (chá) de leite desnatado

Margarina para untar

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a ricota, o queijo mussarela e o queijo parmesão. Tempere com sal, pimenta, noz-moscada e o manjericão. Recheie as massas de lasanha, enrolando para formar o canelone. Arrume em um refratário untado e despeje o molho de tomate. Tempere o leite com uma pitada de sal e regue os canelones. Leve ao forno médio, preaquecido, até borbulhar. Retire e decore com folhas de manjericão.

Canelone de abobrinha

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 abobrinhas italianas

Sal a gosto

Azeite para untar

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Recheio

1 e 1/2 xícara (chá) de Catupiry®

250g de presunto ralado

250g de queijo mussarela ralado

Sal e manjericão fresco picado a gosto

Molho

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite

1/2 caixa de creme de leite

Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Para o recheio, misture em uma tigela o Catupiry®, o presunto, o queijo, sal e manjericão. Reserve. Para o molho, aqueça uma panela com a manteiga e frite a farinha por 2 minutos. Junte o leite, aos poucos, mexendo bem até engrossar. Acrescente o creme de leite, tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo. Reserve.

Corte as abobrinhas em fatias finas no sentido do comprimento e tempere com sal. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite e passe, aos poucos, as fatias de abobrinha rapidamente até ficarem al dente. Divida o recheio entre as fatias de abobrinha e enrole como canelones.

Coloque em um refratário médio, um ao lado do outro e regue com o molho branco reservado. Polvilhe com parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.

Canelone de abóbora com queijo coalho

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h15 Rendimento: 6 Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 pacote de massa fresca para lasanha (500g)

1 xícara (chá) de queijo coalho ralado

Recheio

2 colheres (sopa) de margarina

1 dente de alho picado

3 xícaras (chá) de abóbora cozida e espremida

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Molho

3 colheres (sopa) de maisena

4 xícaras (chá) de leite

3 colheres (sopa) de margarina

1 xícara (chá) de creme de leite

Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Você viu?

Para o recheio, aqueça uma panela com a margarina, em fogo médio e frite o alho rapidamente. Adicione a abóbora e cozinhe por 3 minutos. Acrescente o creme de leite, tempere com sal e pimenta, misture e desligue. Reserve.

Para o molho, misture a maisena, o leite e a margarina, despeje em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar levemente. Adicione o creme de leite, tempere com sal e noz-moscada, misture e desligue. Reserve.

Abra a massa, recheie com a mistura de abóbora, enrole como rocambole e coloque em um refratário grande, um ao lado do outro. Cubra com o molho branco, polvilhe com o queijo coalho e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos.

Canelone de berinjela com frango e Catupiry®

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h10 Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de azeite

25 fatias finas de berinjela na horizontal

Sal e manjericão fresco a gosto

100g de queijo parmesão ralado

Recheio

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 peito de frango cozido e desfiado

1/2 lata de milho-verde escorrido

1/2 lata de ervilha escorrida

2 tomates picados

2 xícaras (chá) de Catupiry®

Sal e salsa picada a gosto

Molho

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 lata de tomate pelado em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e doure as fatias de berinjela dos dois lados. Tempere com sal e deixe esfriar. Para o molho, em uma panela, em fogo médio, aqueça o óleo e frite a cebola e o alho por 3 minutos. Junte o tomate, sal, pimenta e cozinhe por 3 minutos, após levantar fervura. Reserve.

Aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio, e frite a cebola e o alho por 2 minutos. Adicione o frango, o milho, a ervilha, o tomate e refogue por 5 minutos. Junte o Catupiry®, sal, salsa e deixe esfriar.

Em cada fatia de berinjela, coloque uma porção do recheio e enrole como rocamboles. Coloque em um refratário e cubra com o molho aquecido. Polvilhe com o parmesão e sirva decorado com manjericão.

Canelone de carne-seca

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h15 Rendimento: 5 Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola grande em cubos

1 1/2 xícaras (chá) de carne seca dessalgada, cozida e desfiada

1 tomate sem pele e sementes em cubo

1/2 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry®

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 pacote de massa fresca para lasanha (500 g)

Molho

2 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

1 cebola em cubos

6 tomates sem pele e sementes em cubos

1/3 xícara (chá) de agua

1 folha de louro

1/2 colher (chá) de açúcar

Manjericão fresco picado a gosto

5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Prepare o recheio derretendo a manteiga em uma panela, em fogo médio. Refogue a cebola 3 minutos, acrescente a carne-seca, o tomate e refogue 2 minutos. Tempere com sal e pimenta, retire do fogo e misture o Catupiry® e o cheiro-verde. Deixe esfriar.

Para o molho, aqueça o azeite em uma panela, em fogo médio e refogue a cebola e o alho 2 minutos. Adicione os tomates e refogue por 3 minutos. Acrescente agua, o louro, sal, pimenta e cozinhe em fogo brando 10 minutos mexendo de vez em quando. Tire do fogo e misture o manjericão.

Disponha o recheio em uma das extremidades da massa e enrole como rocambole. Espalhe um pouco de molho no fundo de um refratário grande e disponha o canelone lado a lado. Regue com o molho, polvilhe parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média 30 minutos para gratinar. Sirva em seguida.

Canelone de frango e bacon

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h30 Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500g)

Recheio

4 peitos de frango

1 cubo de caldo de galinha

150g de bacon picado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

3 colheres (sopa) de molho de tomate

100g de queijo mussarela ralado

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Molho

1 colher (sopa) de azeite ou óleo

1 dente de alho picado

2 latas de molho de tomate (340g cada)

1 colher (sopa) de sal

1 pitada de açúcar

1 lata de creme de leite (300g)

Folhas de manjericão fresco a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Queijo mussarela ralado para polvilhar

Modo de preparo

Para o recheio, em uma panela de pressão, em fogo médio, coloque o frango, cubra com água, o caldo de galinha e cozinhe por 15 minutos depois de começar a chiar. Desligue o fogo e espere a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Escorra, deixe esfriar, desfie o frango e reserve.

Em uma frigideira, em fogo médio, frite o bacon na própria gordura até começar a dourar. Junte a cebola, o alho e o extrato de tomate. Desligue o fogo, adicione o frango desfiado e misture. Deixe esfriar. Adicione a mussarela, tempere com sal, pimenta, cheiro-verde e mexa.

Para o molho, em uma panela, aqueça o azeite ou o óleo, em fogo médio, e frite o alho rapidamente até dourar. Adicione o molho de tomate, o sal e o açúcar. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, manjericão e misture.

Espalhe uma porção do recheio sobre cada massa e enrole como rocamboles. Despeje um pouco do molho no fundo de um refratário e disponha os canelones lado a lado. Despeje o restante do molho e polvilhe com parmesão e mussarela. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Retire e sirva em seguida.

Canelone de batata com presunto e queijo

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

600g de batata descascada picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

150g de presunto ralado

150g de queijo mussarela ralado

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500g)

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Molho

1 colher (sopa) de margarina

1 colher (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras (chá) de leite

1 caixa de creme de leite (200g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a batata em água fervente com sal até amaciar, escorra e passe pelo espremedor. Transfira para uma tigela, misture com o presunto, a mussarela e tempere com sal e pimenta. Coloque 2 colheres (sopa) do recheio em cada massa, enrole como canelone e arrume em um refratário médio.

Para o molho, em uma panela, em fogo médio, derreta a margarina e acrescente a farinha, mexendo. Frite por 2 minutos e despeje o leite, aos poucos, mexendo sempre, até engrossar. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta. Despeje sobre os canelones, polvilhe com parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida, se desejar, acompanhado de salada.

Fonte: Guia da Cozinha