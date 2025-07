10 perguntas que você sempre teve sobre sua libido

Por isso, pedimos a especialistas em saúde sexual para nos conduzirem por um guia básico sobre o assunto, explorando dúvidas comuns e as nuances fascinantes que envolvem esse tema. Com sorte, você vai sair daqui com uma compreensão melhor do que é “normal” e do que fazer se ainda tiver dúvidas.

1. O que é exatamente libido?

Você já deve ter ouvido esse termo usado para descrever vários fenômenos sexuais diferentes. “É uma daquelas palavras que são usadas o tempo todo e [as pessoas podem ter] ideias diferentes sobre o que ela significa”, diz Madeleine M. Castellanos, médica psiquiatra certificada especializada em terapia sexual e autora de Wanting to Want, à SELF.