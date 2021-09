Reprodução: Alto Astral 10 perfis eróticos para você seguir no Instagram

Amado por uns e odiados por outros, o Instagram divide opiniões. No entanto, ninguém pode negar que a rede social oferece conteúdo para todos os gostos e momentos. E isso quer dizer que, para além de fotos bonitas de lugares dos sonhos ou inspirações de make, também é possível usar o Insta ao seu favor quando o assunto é prazer.

Hoje, uma pluralidade de artistas usa a plataforma para compartilhar trabalhos voltados para o mundo erótico e que, com certeza, são capazes de animar qualquer pessoa que queria entrar naquele clima mais quente.

Seja aquarela, arte digital, tatuagem ou contos eróticos, abaixo, confira 10 perfis eróticos que o Alto Astral separou para você curtir sozinha ou acompanhada! Confira:

@instaphazed

@instaphazed

Com uma estética psicodélica, o artista visual canadense Jean-Francois Painchaud, conhecido como Phazed, ficou famoso por conta de gifs coloridos e sensuais que postava em seu Tumblr.

Hoje, com uma estética mais noir , Phazed compartilha sua arte no Instagram e em outras plataformas digitais que dispensam censura.

@fridacastelli

@fridacastelli

A italiana Frida Castelli compartilha em seu perfil no Instagram desenhos eróticos com um quê de rotina que, talvez, façam você pensar “já vivi algo assim”. De tons quentes, é impossível sair da conta, que já acumula quase meio milhão de seguidores, sem se sentir mais animado.

@wetvividdreams

@wetvividdreams

O projeto Wet Vivid Dreams, da jornalista brasileira Paula Jacob, nasceu durante a pandemia causada pela Covid-19 como uma válvula de escape para o isolamento social.

No perfil do Instagram, Jacob mescla imagens, versos poéticos e contos eróticos, voltados especialmente para as mulheres, cuja sexualidade é comumente negada e repreendida. “Ter domínio das suas vontades, do que te toca, do que te dá tesão, onde você prefere, o que você não gosta, é um poder de autoconhecimento gigantesco”, ela disse ao Hypeness.

@laysealmada

@laysealmada

Layse Almada é uma artista multidisciplinar queer brasileira que compartilha fotos, ilustrações e muitas referências potentes com sua rede de seguidores no Instagram.

Ainda assim, vale uma atenção especial às artes publicadas no perfil. Diretos ao ponto e sem firulas, os desenhos de Almada brincam com cores, linhas e corpos!

@wasted_pleasures

@wasted_pleasures

Italiano, o ilustrador Luca Sorice compartilha no perfil Wasted Pleasures imagens autorais e muito sensuais.

Aos seus mais de 410 mil seguidores no Instagram, Luca já explicou que usa fundos cor-de-rosa pelo fato da cor ser uma mescla entre branco e vermelho e, portanto, carregar os significados de ambos os tons, representando poder, paixão, pureza e sofisticação.

@petitesluxures

@petitesluxures

Minimalista, o perfil francês já acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E a melhor parte? Você não precisa falar francês para entender a mensagem que as linhas finas querem passar!

@regardsc0upables

@regardsc0upables

Bem como o perfil de cima, Regards Coupables também é natural da França e propõe um trabalho simples, de ilustrações lineares e com um senso de tongue-in-cheek sexuality (expressão inglesa para irônia ou safadeza).

@tinamariaelena

@tinamariaelena

De origem dinamarquesa e francesa, a artista Tina Maria Elena Bak vem conquistando cada vez mais fãs com seu estilo erótico, porém delicado de pintura. Especializada em arte sensual, ela visa criar seus trabalhos a partir do ponto de vista feminino.

@curtmontgomerytattoos

@curtmontgomerytattoos

Sensação entre aqueles que gostam de tatuagens com um estilo mais trash, o canadense é especialista em tattoos minimalistas, ousadas e que com certeza farão algo acender em você!

@_y_s_s_a_

@_y_s_s_a_

Natural do Reino Unido, a arte erótica de Yssa tem cara de sketch e não só vai para o feed do Instagram como também para quadros, postais, canecas e até mesmo livros de colorir!