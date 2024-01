10 motivos para as mulheres começarem a fazer musculação em 2024

FreePik 10 motivos para as mulheres aproveitarem o verão e começarem a fazer musculação em 2024

Ser fitness é uma das buscas mais comuns durante a época mais quente do ano, especialmente por mulheres, que ficam focadas no famoso “projeto verão”. Além de exercícios ao ar livre, que são muito bem-vindos durante esse período, a musculação vem ganhando cada vez mais mulheres adeptas e há muito tempo deixou de ser vista e associada como uma prática masculina. A prática auxilia não só na perda de peso e definição corporal, como em diversas outras questões relacionadas à saúde feminina, até mesmo na melhora dos sintomas da menopausa e na prevenção e tratamento de doenças como a osteoporose, sendo importante e um grande auxílio para todo o ano.

“A musculação é uma atividade que proporciona inúmeros benefícios para o público feminino, desde o fortalecimento dos músculos até a prevenção de incontinência urinária, melhora da circulação sanguínea, ajuda na postura do dia a dia e na prevenção de problemas cardíacos, respiratórios e até mesmo a trombose, além, de, é claro, ajudar a melhorar a autoestima”, comenta Michelly Marques, professora do Tonus Gym, marca da rede de Studios do Grupo Smart Fit voltada para a musculação com treinos que fogem da monotonia das academias tradicionais.

No Studio, a musculação acontece no formato de aula coletiva, em dupla, o que incentiva as alunas a irem com amigas, parentes ou companheiros (as). “É uma prática divertida, intensa e que trabalha, de maneira geral e isoladamente, todos os grupamentos musculares, o que proporciona maior resultado”, explica. A profissional ainda ressalta que não há momento ideal e nem idade certa para o início da atividade. “Com acompanhamento de um profissional qualificado, até mesmo adolescentes, hoje em dia, já podem praticar musculação, já que a prática do exercício físico evoluiu muito com os estudos recentes”, explica.

Pensando em incentivar cada vez mais mulheres à prática em 2024, Michelly listou 10 benefícios – entre tantos outros – que a musculação pode proporcionar para a saúde da mulher. Confira, a seguir:

1. Melhora do condicionamento cardiorrespiratório

De modo geral, a prática do exercício físico sempre foi de suma importância para a população e, depois da pandemia da Covid-19, passou a ser essencial. “Ela melhora a capacidade respiratória e física, especialmente agora após o longo uso das máscaras protetoras e/ou até mesmo para aquelas pessoas que ficaram acamadas por muito tempo, em decorrência da doença”, explica Michelly.

2. Ganho de massa muscular

Com o passar do tempo, o metabolismo diminui automaticamente e em pessoas sedentárias isso pode levar à diminuição da massa muscular. “Sendo assim, a prática da musculação pode ser uma grande aliada nesse sentido, aumentando o número e o volume de fibras musculares no corpo da mulher, quando combinada com boa alimentação, treino resistido (com carga/musculação) e descanso”, comenta a professora.

3. Prevenção e tratamento de osteoporose

A osteoporose é a doença caracterizada pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas. “Essa doença possui maior incidência entre as mulheres, o que torna ainda mais importante e necessária a prática da musculação, que ajuda os músculos a ficarem mais fortalecidos, protegendo os ossos de fraturas”, salienta Marques.

4. Atenuação dos efeitos da menopausa

A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual da mulher, onde ela sente determinados sintomas incômodos, como alteração no sono, oscilações de humor e ondas de calor. “A prática da musculação ajuda a atenuar todos esses efeitos, uma vez que estimula a produção de testosterona, ajudando as mulheres a passarem por esse período com uma qualidade de vida melhor e sentindo os efeitos de maneira menos brusca”, comenta a profissional.

5. Auxílio na postura e atividades da rotina diária

Com a prática regular da atividade, as mulheres fortalecem músculos que protegem as articulações. “Esse fortalecimento ajuda a evitar lesões, especialmente em atividades comuns do dia a dia, como agachar, subir escadas, caminhar e pegar pesos”, diz.

6. Fortalecimento dos músculos de lombar e assoalho pélvico

De acordo com Michelly, as mulheres devem praticar a musculação para fortalecer seus músculos de lombar e assoalho pélvico, essenciais para práticas do dia a dia e, principalmente, durante o período gestacional. “Ela ajuda a diminuir o risco de ter diástase, condição comum na gravidez e que corresponde ao afastamento da musculatura do reto abdominal, gerando flacidez na região do abdômen”, explica.

7. Prevenção contra incontinência urinária

Se praticada da maneira correta, a atividade física ajuda a prevenir a incontinência urinária, especialmente em mulheres, público mais atingido pelo problema, especialmente na fase da menopausa. “Conforme citado, a prática ajuda a fortalecer o assoalho pélvico, o que, consequentemente, ajuda a prevenir a incontinência urinária, quando o músculo é contraído durante os movimentos”, relata a treinadora.

8. Melhora da circulação sanguínea

A prática regular de exercícios melhora a circulação de todo o organismo, assim como a saúde dos vasos sanguíneos, evitando inflamações e varizes, ou mesmo ajudando quem já tem esse problema. “A musculação é liberada, inclusive, para quem tem varizes, gerando inúmeros benefícios para quem tem esse tipo de problema, uma vez que exercícios como agachamento, elevação de panturrilhas, afundo, entre outros, auxiliam na melhora do retorno do sangue venoso”, comenta.

9. Prevenção contra trombose, problemas cardíacos e respiratórios

Caminhar e praticar exercícios na panturrilha também auxiliam na prevenção contra a trombose venosa profunda, que acontece quando se forma coágulo sanguíneo em uma ou mais veias, obstruindo a passagem de sangue. Nesse sentido, a melhora do retorno do sangue venoso, promovida pela prática, também auxilia na prevenção contra a doença. “Além disso, a prática regular de exercícios ajuda a evitar doenças cardíacas e respiratórias, além dos AVCs, pois fortalecem o músculo cardíaco, reduzem a pressão arterial e melhoram a circulação sanguínea”, explica.

10. Melhora na autoestima

Além de todos os benefícios citados, como ganho de massa, força e resistência muscular, a atividade diminui a flacidez e promove o emagrecimento, o que, consequentemente, aumenta – e muito – a autoestima da mulher. “Já está mais do que comprovado que a atividade física é essencial tanto para a saúde física como para a saúde mental das mulheres, ajudando a aumentar a sua autoestima e a enfrentar problemas como a depressão”, explica Michelly.

A profissional ainda ressalta que, especialmente durante o verão, hidratar-se adequadamente e manter uma alimentação mais leve são alguns dos fatores que as mulheres devem prestar atenção para tornar a prática ainda mais efetiva e que, apesar de não ser fácil no começo, a longo prazo, levar a prática para o dia a dia irá promover uma vida mais saudável, feliz e longa para elas. “O conselho que dou é: não desista! O início é difícil, mas logo vira rotina e a mulher verá todos os benefícios que a musculação e a atividade física como um todo vai trazer para ela, aumentando sua disposição, ajudando no sono, diminuindo o estresse e aumentando a sua autoestima”, finaliza.

