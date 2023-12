Foto: Reprodução 10 melhores locais turísticos da Flórida para compor o seu roteiro de viagem

A Flórida é um dos estados mais atraentes e mais ricos do ponto de vista turístico da América do Norte. Na verdade, há muito mais neste estado americano do que o Magic Kingdom de Walt Disney.

Uma experiência de aerobarco em Everglades apresenta uma das maiores zonas úmidas do mundo, as praias de areia fina do Golfo do México oferecem o refúgio perfeito, um passeio a pé pela vibrante cena gastronômica de Miami permite que os viajantes experimentem alguns dos elementos ecléticos que compõem o espírito latino da Flórida.

Do Centro Espacial Kennedy e da cadeia de ilhas que compõem Florida Keys até, sim, os onipresentes parques temáticos de Orlando , o “Sunshine State” combina aventura ao ar livre, cultura diversificada e diversão familiar para formar um destino completo que encanta visitantes de todas as idades.

Conheça 10 atrações mais recomendados da Flórida para incluir na sua viagem:

1. Miami Beach

A península criada artificialmente está ligada a Miami por quatro pontes. Miami Beach é um verdadeiro paraíso para os banhistas graças ao seu clima quente durante todo o ano. Ao Sul, em South Beach, descubra as casas coloridas do bairro Art Déco e caminhe pelo famoso calçadão Ocean Drive. No mirante do South Point Park Pier, a vista do Atlântico e do horizonte é cativante. De lá, você pode chegar facilmente à marina e aos seus enormes navios de cruzeiro, pra depois acessar a Ocean Drive.

2. Walt Disney World

Disney World Resort Orlando inclui quatro parques temáticos diferentes, dois parques aquáticos, campos de golfe e vários shopping centers e hotéis. Entre eles, o Magic Kingdom é um dos parques considerados o lugar mais feliz do planeta. As crianças conhecem Peter Pan, Dumbo e até Branca de Neve. O parque Epcot, por sua vez, faz o coração dos exploradores bater mais forte. Conheça também heróis e histórias do cinema no Disney’s Hollywood Studios. E no Animal Kingdom, mergulhe no coração da vida selvagem e participe de um safari.

3. Everglades National Park

Localizado no extremo sul da Flórida, o Parque Nacional Everglades caracteriza-se por uma imensa região pantanosa, com fauna e flora extraordinárias entre pântanos e mangues, áreas de água doce e água salgada. Os animais que ali habitam são igualmente variados, desde jacarés a guaxinins, tartarugas, flamingos, pelicanos e biguás. Explorar os Everglades de barco é particularmente popular e não causa impacto na flora e na fauna.

4. Art Deco District Miami

Este bairro de Miami caracteriza-se por aproximadamente 800 edifícios, estruturas e casas em tons pastéis que remetem à década de 1920. Passeie pela Lincoln Road, onde você poderá fazer compras em um shopping ao ar livre, com diversos restaurantes, bares e lojas, e saiba que de vez em quando uma celebridade também pode cruzar o seu caminho. Além de ser um lugar para passear durante o dia, o Art Deco District também conta com uma vida noturna movimentada.

5. Little Havana

O colorido Little Havana, em Miami, convida você a explorar uma atmosfera latino-americana. É um dos bairros com o caldeirão cultural mais rico da metrópole. Little Havana ganhou importância e nome na década de 1950, quando os cubanos emigraram para Miami e estabeleceram-se nesta área. Desde então, o lugar se tornou o coração cubano de Miami. Reserve um tempo para explorar o bairro histórico, saboreie um café cubano ou visite uma das galerias latino-americanas para vivenciar Little Havana com todos os seus sentidos.

6. Fort Myers

A cidade de Fort Myers está localizada entre Naples e Tampa, a alguns quilômetros para o interior, no rio Caloosahatchee. Dê um passeio pela Fort Myers Beach, procure conchas ou, para os mais sortudos, observe golfinhos. Além das mais belas praias, Fort Myers oferece muitos locais históricos e atividades culturais. Por exemplo, uma visita ao Museu Edison e Ford Winter Estates é a oportunidade de conhecer a vida privada dos dois amigos inventores.

7. Apalachicola

A pequena cidade de Apalachicola, localizada em uma baía no Golfo do México, tem o seu nome de origem indígena e significa “terra de gente amiga”. Ao contrário de outras áreas da Flórida, nela você pode desfrutar de praias isoladas, baixo turismo e uma vila de pescadores muito charmosa, com ambiente tranquilo. Pela manhã, observe os pescadores saindo dos barcos. Na hora do almoço, dê um passeio pela Main Street e visite as lojas de arte para comprar souvenirs. À noite, saboreie ostras frescas em um dos restaurantes locais!

8. Kennedy Space Center

O Centro Espacial da NASA está localizado na Ilha Merritt. Até 2011, todos os voos americanos ao espaço partiam deste local. No Centro de Visitantes você pode ter uma experiência incrível, que vai desde o início das viagens espaciais até os dias de hoje. Você também pode admirar a cápsula da missão lunar Apollo 14, o traje espacial de Alan Shepard coberto de poeira lunar ou até mesmo passar sob o foguete Saturn V original, que mede 110 metros de altura. E o destaque do espetáculo é o cinema 3D, que recria uma caminhada no espaço.

9. Fort Lauderdale

Fort Lauderdale, também chamada de “Veneza da América”, está localizada na costa atlântica da Flórida. A cidade é famosa pelos seus 11 quilômetros de praia, pelo seu porto e pela sua vibrante vida noturna. A cultura também não é negligenciada em Fort Lauderdale. O Museu Discovery and Science é conhecido além das fronteiras da Flórida. Além disso, no Indian-Arts of Craft Center você pode conhecer de perto os Seminoles, a tribo nativa americana local, e aprender muito sobre sua cultura e modo de vida em sua viagem pela Costa Leste dos Estados Unidos.

10. Key West

Esta cidade-ilha está localizada no extremo sul do estado da Flórida. O lugar tem um charme especial e um ambiente descontraído. Experimente-o à noite, por exemplo, na Mallory Square, quando músicos de rua e malabaristas criam uma atmosfera única. O centro histórico, com as suas casas em tons pastéis, também merece uma visita. Tudo está a poucos passos, como a casa de Hemingway, onde o escritor norte-americano passou dez anos de sua vida. E para ter uma vista magnífica da ilha, é altamente recomendável uma excursão em um navio de cruzeiro, principalmente para ver o pôr do sol.

