10 jeitos de usar bermuda ciclista fora da academia e sugestões por até R$ 49,99

Os biker shorts ou bermuda ciclista, em português, são uma tendência que está crescendo desde 2018 e está cada vez mais popular entre as fashionistas. As irmãs Kardashian-Jenner consagraram a peça em looks que vão além da academia, combinando com blazers e acessórios para criar composições que beiram o estilo “casual chic”.

arrow-options Reprodução/Pinterest Os biker shorts são uma tendência que vêm crescendo desde a última temporada e são perfeitos para montar um look casual

Além de ter um conceito “diferentão”, a ideia de incorporar a bermuda ciclista no visual é buscar o máximo de conforto possível — e esse movimento “comfy” está diretamente ligado à influência da moda esportiva e urbana no dia a dia. “Cada vez mais as pessoas precisam de mobilidade, por isso a busca pelo bem-estar e conforto nas roupas”, comenta a consultora de imagem e estilo Ju Sayum em entrevista prévia ao Delas .

De acordo com o relatório da plataforma de tendências Pinteret, os biker shorts tiveram um aumento de 1.323% no número de buscas no ano passado. E se você quer experimentar essa moda, mas não sabe por onde começar, não se preocupe, a gente selecionou ideias para te inspirar; confira:

Look #1: bermuda ciclista com blazer

arrow-options Reprodução/Pinterest O visual que combina biker shorts com blazer está sendo muito usadao pelas fashionistas e influenciadoras de moda

A combinação dos biker shorts com um blazer está entre as mais populares nas redes. A ideia é “jogar” o casaco — de preferência oversized — por cima do visual casual, geralmente composto pela bermuda e uma camiseta ou top cropped. Acessórios, como colares e bolsas podem ajudar a dar um “up” no look e deixá-lo ainda mais estiloso.

Look #2: bermuda ciclista de um jeito chique

arrow-options Reprodução/Pinterest Combinar os biker shorts com camisas e usar alguns acessórios para incrementar o look podem te ajudar a ficar chique

Se você está pensando como deixar um visual com bermuda de ciclista chique, há diversas formas de fazer isso. Combine a peça com uma camisa, um blazer ou uma blusa social, incremente o look com acessórios, como bolsas, cintos ou lenços, use amarrações para dar um toque diferente e finalize com um salto. É importante Lembre-se: chique não significa, obrigatoriamente, formal — então dá para manter o estilo no dia a dia.

Look #3: bermuda ciclista com botas

arrow-options Reprodução/Pinterest O combo botas e biker shorts vieram para ficar e os calçados podem ser a ousadia que o seu visual precisa para ter estilo

Não é por que o shorts é (teoricamente) feito para academia que só combina com tênis, né? Apesar de muita gente estar usando essas bermudas com saltos e sandálias baixas, nenhuma dessas combinações está ganhando das botas. Desde coturnos até as botas de canos longos, é possível apostar nas botas em qualquer estação do ano!

Look #4: bermuda ciclista com camisa

arrow-options Reprodução/Pinterest Os biker shorts com camisa combinam com um estilo oversized, ou seja, com peças em tamanhos maiores

A camisa pode ser uma ótima alternativa para quem quer apostar nos biker shorts, ainda mais se a ideia é montar um look com inspirações oversized. Nesse caso, busque uma camisa que não seja tão justa e use de várias formas: com um nó, amarração, acessórios ou apenas larga sobre o corpo. Brinque com o formal e o informal.

Look #5: bermuda ciclista com estampa

arrow-options Reprodução/Pinterest Uma opção moderna e diferente de usar biker shorts é apostar nas estampas, que dão um ‘up’ ao visual informal

E não é só por ser uma peça mais informal que você precisa se prender ao neutro. Os biker shorts estampados também estão fazendo muito sucesso por aí — principalmente porque o animal print é a tendência da vez . Combine a estampa com camisetas lisas ou até com um top combinando para formar um conjuntinho.

Look #6: bermuda ciclista em outras cores

arrow-options Reprodução/Pinterest Assim como os estampados, os biker shorts coloridos podem ser uma alternativa para brincar com as combinações

Na mesma linha dos shorts estampados, estão os bikers coloridos. Lembre-se que a ideia é ousar sem perder o estilo, então não tenha medo de combinar tons e brincar com a paleta de cores. Você pode apostar em um look monocromático ou usar isso à seu favor para um color block que vai chamar atenção de qualquer um.

Look #7: bermuda ciclista com camiseta

arrow-options Reprodução/Pinterest Biker e camiseta é uma combinação fácil, moderna e prática e que pode ser usadas de várias formas diferentes





A forma mais tradicional e prática de usar biker shorts é combinando a peça com uma camiseta. Para isso, você também pode apostar no oversized e escolher uma camiseta larguinha, escolher uma mais justa e complementar o visual com um nó ou colocando o tecido para dentro do shorts. Toques simples podem fazer a diferença!

Look #8: bermuda ciclista para um look monocromático

arrow-options Reprodução/Pinterest Aposte no biker shorts do mesmo tom que a parte de cima para montar um visual monocromático e esteticamente bonito





O monocromático é uma forma de criar uma “peça única” com o shorts. Combine com uma camiseta, cropped ou outra parte de cima que seja da mesma cor que a de baixo. Além de ser esteticamente bonito, é difícil errar a mão com essa opção de uma cor. Se quiser dar um contraste, opte em acessórios dourados ou prateados.

Look #9: bermuda ciclista jeans

arrow-options Reprodução/Pinterest Uma alternativa para apostar no biker shorts é escolher uma bermuda jeans que seja do mesmo modelo





O biker jeans não é exatamente um biker shorts – que costumam ser de elastano. Porém, o modelo ainda segue a tendência que saiu das academias para o mundo. Como qualquer outro estilo de bermuda, essa opção vai até o joelho, mas fica mais justa ao corpo. É fácil de combinar em qualquer look.

Look #10: bermuda ciclista com cropped

arrow-options Reprodução/Pinterest Outra combinação popular das fashionistas é o biker shorts com top, camisetas ou moletons cropped





Outra alternativa fácil de pensar é a bermuda de ciclista com a parte de cima cropped. Pode ser uma camiseta de algodão, um top mais justo ou até mesmo o moletom cortado, outra “trend” que está bombando no universo da moda. Independente da escolha, não tenha vergonha de colocar o corpo para jogo.

Onde encontrar biker shorts?



Além das dicas de como usar, o Delas selecionou algumas opções de bermuda ciclista até R$ 49,99* para você que quer copiar essa tendência:





*Os preços foram cotados através dos sites das marcas C&A, Marisa e Renner em 07/02/2020