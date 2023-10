FreePik 10 hábitos para colocar em prática e emagrecer de forma saudável

Já estamos no último trimestre do ano, e para muitas pessoas bate aquela angústia por não ter conseguido cumprir com a promessa de emagrecer e ter um estilo de vida mais saudável.

Um dos nossos maiores erros é ficarmos focando apenas no resultado e deixar a desejar os movimentos diários do progresso. Pensando nisso, Igor Gomes, analista corporal com múltiplas certificações em emagrecimento, preparou 10 hábitos para colocar em prática e emagrecer de forma saudável:

1 – Comece as refeições com alimentos crus, por exemplo, saladas e coma com calma, pois em torno de 16 min é que será liberado hormônios para saciedade e comerá menos a próxima refeição.

2 – Mastigue bem os alimentos, além de dar ao sistema nervoso o tempo saudável para liberação de hormônios da saciedade, a boa digestão começa na mastigação, quanto mais pastoso descer o alimento para o estômago melhor é a digestão.

3 – Evite TV ou celular ao comer, sua mente não se concentra quando assiste algo comendo e evita a liberação dos hormônios necessários para saciedade comprometendo as duas ações anteriores.

4 – Evite depreciar seu corpo ou alguma parte específica dele, pensamentos negativos, depreciativos sobre nosso corpo podem liberar hormônios do estresse, como cortisol que está relacionado a acúmulo de gordura abdominal.

5 – Crie âncoras para lembrá-la do que é mais importante. Você pode desenhar uma estrelinha no dorso da mão, por exemplo, e olhar para ela sempre que estiver ansiosa ou prestes a cair em tentação diante de compulsões.

6 – Tire o foco do resultado – esqueça metas, apenas se concentre em fazer o básico bem feito, todos os dias, pois o resultado é o empilhamento de micro vitórias diárias e será inevitável o seu sucesso.

7 – Efeito paralelo – Um hábito sempre vem acompanhado, então foque, por exemplo, em fazer sua caminhada todos os dias, e consequentemente irá perceber uma melhora na sua alimentação, na sua hidratação.

8 – Se atente ao seu ambiente – sentir-se sozinha em um ambiente social, mesmo que repleto de pessoas pode te levar a comer além do necessário para suprir esse vazio emocional. Não compareça porque eles querem e sim porque você se sente bem.

9 – O choro pode engordar mais que comida. Evite segurar o choro ou engolir sapo, pois vai te engordar o que você evitar por pra fora. Tenha companhias que te permitam ser quem você é. Quando precisar chorar, chore!

10 – Ame a si mesma para amar o próximo. Quanto mais cuidar de si mesma, amar-se, melhor você vai ser para as pessoas a sua volta e não o contrário.

“Pare de focar no peso ideal e faça todos os dias o básico bem feito e celebre esses pequenos avanços”, finaliza.

