10 frases picantes que são como “Viagra” para excitar o parceiro

Sussurar provocações no ouvido do seu par pode ser a forma ideal de prepará-lo para uma noite quente; sexóloga dá dicas do que dizer

O diálogo pode ser uma forma interessante de iniciar a interação sexual com o parceiro horas antes de ir para a cama. As palavras, ditas de forma discreta e em diferentes contextos no dia a dia, podem aumentar o tesão e funcionar como uma “preliminar” surpresa, que irá atrair o outro de forma intensa e inesperada.