10 filmes para conter a ansiedade até a estreia de “A Barraca do Beijo 2”

Todos estamos ansiosos para a estreia do segundo filme de “A Barraca do Beijo”. Recentemente, a Netflix lançou o trailer da produção para nos deixar ainda mais animados. Mas, enquanto dia 24 não chega, que tal assistir a estes filmes selecionados pelo iG Gente? Todos eles têm uma pegada mais adolescente que faz até com que os adultos queiram voltar à epoca do colégio.

1. “Modo Avião”





A Maria Joaquina de “Carrossel”, vulgo Larissa Manoela, cresceu e protagonizou o filme de língua portuguesa mais visto na Netflix! Na trama, ela interpreta Ana, que recebe uma proposta para ser influenciadora digital de uma marca renomada. Ela larga a faculdade para investir todo o seu tempo na página digital criando publicações, mas o trabalho que a princípio seria incrível, foi ficando cada vez mais nocivo para ela mesma. Certo dia, de tanto usar o celular, a jovem sofre um sério acidente de carro, o que a leva a deixar sua função de influenciadora de lado e passar um tempo na casa de seu avô Germano, no interior da cidade.

2. “Para Todos os Garotos que Já Amei”





Um grande queridinho da Netflix, o filme conta a história de Lara Jean Song Covey, que escreve cartas de amor secretas para todos os seus antigos crushes. Um dia, as cartas são misteriosamente enviadas para os destinatários, virando sua vida de cabeça para baixo. A continuação, “Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você”, fez tanto sucesso que ganhou até uma matéria especial aqui no iG Gente.

3. “Cinderela Pop”





A dona do SBT, ou simplesmente Maísa Silva, também está na Netflix! Ela interpreta Cíntia Dorella, uma menina romântica de 16 anos que sonha em encontrar o cara ideal, mas vê seu mundo ruir quando descobre que seu pai está traindo sua mãe. Descrente no amor, ela vai morar na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, se tornando a Cinderela Pop. Com a vida virada de cabeça para baixo, Cíntia acaba se apaixonando por Freddy, um cantor de sucesso e verdadeiro príncipe encantado dos dias atuais, mas também precisa lidar com as filhas de sua madrasta, que também desejam o rapaz.

4. “O Date Perfeito”





Noah Centineo, que também fez “Para Todos Os Garotos Que Já Amei”, é o protagonista do filme. Nele, ele, precisando de dinheiro para pagar pela faculdade, decide criar um aplicativo que permite contratar um namorado para todo tipo de situação imaginável. O filme também está disponível na Netflix.

5. “Quase 18”





Nadine está enfrentando uma difícil situação desde que sua melhor amiga, Krista, está namorando com o seu irmão mais velho, Darian. Nadine se sente mais sozinha do que nunca, ao menos até começar uma amizade com um jovem atencioso. O filme pode ser encontrado na Netflix.

6. “Diário da Princesa”





Esse vai bater nostalgia no pessoal dos anos 2000. Mia é uma garota de 15 anos que vive com sua mãe em São Francisco e, de repente, descobre que seu pai é, na verdade, o Príncipe de Genóvia, um pequeno país europeu. Ela recebe a visita de sua avó recém-descoberta, que passa a lhe dar aulas de etiqueta, ensinando-a como se deve portar uma princesa. Mas quando se aproxima a data de seu aniversário, ela precisa definir que caminho pretende tomar em sua vida: tornar-se uma princesa e se mudar para Genóvia ou permanecer morando com a mãe. O primeiro filme está disponível no Telecineplay e sua continuação no Netflix.

7. “10 Coisa Que Odeio Em Você”





Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes de sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kat Stratford. Para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com passado misterioso para sair com Kat e, quem sabe, tentar conquistá-la. O filme, que foi produzido em 1999, está disponível no Youtube, no Google Play e também no Telecineplay.

8. “Meus Quinze Anos”





Larissa Manoela novamente aparece no pedaço, dessa vez como Bia, que descobre que vai ganhar uma festa de 15 anos. O problema é que a garota sonhadora não tem muitos amigos para convidar, por ser pouco popular na escola. Por isso, ela conta com a ajuda do único grande amigo e do pai para dar um jeito na situação. O filme está disponível na Netflix.

9. “Confissões de Adolescente”





Baseado no livro homônimo de Maria Mariana, que também originou a peça de teatro e a série de TV nos anos 1990 na TV Cultura, o filme de 2013 narra a história de quatro irmãs, Tina, Bianca, Alice e Karina estão em plena adolescência. Em meio aos conflitos que antecedem a fase adulta, elas ainda precisam ajudar o pai, que está passando por dificuldades financeiras. O filme está disponível completo no Youtube e no Net Now.

10. “As Melhores Coisas do Mundo”





Junto com os amigos, um adolescente paulistano vive situações onde os medos, a pressão pelo sucesso e a relação com a família se manifestam de forma intensa. O filme está disponível no Globoplay.