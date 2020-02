10 famosos que disfarçados ou não curtiram o carnaval de rua

Neste domingo (02), Isis Valverde atualizou sua conta do Instagram com um registro fotográfico para homenagear Iemanjá. De biquíni e com uma prancha de surfe amarela, a atriz da Globo , que está no ar como Betina em “Amor de Mãe”, recebeu uma gama de curtidas e elogios na web.

” Yemanja Rainha do mar! Faço parte de toda você, sereia mãe”, escreveu Isis Valverde na publicação do Instagram .