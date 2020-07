10 erros comuns ao passar batom que estragam a sua maquiagem

Se você quer fazer uma maquiagem incrível para uma ocasião especial ou mesmo para o dia a dia, não dá para negar que um destaque nos lábios é essencial. No entanto, muitas vezes acabamos cometendo erros ao passar o batom que podem comprometer o resultado final.

Como existem diversos tipos de cores e texturas, nem sempre é fácil fazer o cosmético durar a noite toda sem borrar. Pensando nisso, separamos os deslizes mais comuns na hora de aplicar e como evitá-los para manter sua maquiagem intacta por mais tempo.

Saiba quais são os principais erros ao passar batom e como evitá-los

1. Falta de hidratação

Ninguém merece um batom todo craquelado, não é mesmo? Para isso não acontecer, é fundamental hidratar os lábios antes de aplicá-lo, gesto que dará uma aparência mais bonita para a sua boca além de deixá-la saudável. Crie o costume de passar um lip balm todos os dias para conseguir um resultado ainda melhor.

2. Não esfoliar

É muito comum que os lábios soltem uns pedacinhos de pele de vez em quando, no entanto, isso é um sinal de que eles estão ressecados. Além da hidratação no dia a dia, é recomendado fazer uma esfoliação para garantir um acabamento melhor na hora de passar o batom.

3. Esquecer de aplicar a base antes

Um dos maiores erros ao passar batom é aplicá-lo diretamente nos lábios. Para que o produto dure mais, o recomendado é passar uma base ou primer antes, pois além de hidratar eles vão ajudar a fixar melhor a cor desejada. Isso também facilitará a remoção com demaquilantes depois, principalmente de cores muito escuras.

4. Não delinear

Para evitar passar o batom fora dos limites dos lábios, é muito importante delinear o contorno com um lápis de boca antes. Isso vai facilitar a aplicação do produto, além de ajudar na fixação. E, se quiser garantir um efeito de lábios maiores, essa etapa vai ser sua maior aliada. Só cuidado para não exagerar e deixar o resultado artificial.

5. Aplicação errada

Se está com muita dificuldade na hora de usar batom, pode ser porque a sua aplicação está errada. Depois de limitar o contorno dos lábios , o ideal é que você passe o produto do centro da boca para fora, isso vai garantir que não borre.

6. Não tirar o excesso

Sabe aquele truque de dar um beijinho no papel? Pois é, ele funciona e é uma etapa importantíssima, pois ele evitará marcas de batom em objetos e, até mesmo, nos dentes. Sempre tire o excesso do produto para fazer com que ele dure mais e não escorra da boca com o passar das horas.

7. Passar muito brilho

Para dar um toque a mais na maquiagem é muito comum aplicar um iluminador nos lábios ou finalizar com um gloss . No entanto, é importante tomar cuidado para não exagerar, pois isso deixará sua boca com um aspecto pegajoso, além de fazer o batom sair mais rápido.

8. Não passar pó

Para garantir um efeito sequinho e fazer com que o batom dure mais, não se esqueça de aplicar um pó translúcido no final da maquiagem. Isso também ajuda a fixar a cor por horas.

9. Não corrigir os borrados

É muito comum borrar o batom durante a sua aplicação, principalmente se a cor for escura. No entanto, para deixar a sua maquiagem impecável, o ideal é que você corrija o contorno da boca com um corretivo para remover manchinhas indesejáveis e garantir um aspecto bonito e simétrico.

10. Cuidado com batons nude

Embora o batom nude esteja em alta, é importante se atentar na hora de escolher o ideal para você. Caso ele seja muito próximo a tonalidade do seu rosto, ele pode dar a impressão de uma boca pálida. O indicado é escolher sempre um modelo com um pouco mais de cor ou com um ou dois tons mais escuro que a sua pele.