Divulgação 10 dicas para uma cirurgia de mama bem-sucedida

De acordo com a última pesquisa divulgada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS), as cirurgias plásticas ocupam um lugar de destaque no cenário brasileiro e, entre elas, os procedimentos na mama ganham atenção especial dos pacientes em busca de aumento, redução, implante ou explante de silicone, além da ginecomastia para homens.

Ícaro Samuel, cirurgião plástico e membro fundador da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS), membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), orienta como garantir o sucesso de qualquer cirurgia mamária.

As dicas auxiliam os pacientes na busca de resultados positivos, independente do objetivo, mas é importante ressaltar que o sucesso de uma cirurgia depende também de acompanhamento médico adequado e da comunicação constante entre paciente e equipe/cirurgião.

1 – Movimentação dos braços : dependendo da técnica utilizada, o período de recuperação pode surpreender. Em casos de prótese de silicone com recuperação em apenas 24 horas (conhecida como R24R), a recomendação é que a paciente inicie exercícios regulares sob a orientação de um fisioterapeuta imediatamente após acordar da cirurgia.

2 – Repouso : a necessidade de repouso varia conforme a técnica adotada. Embora não seja aconselhável realizar atividades físicas intensas nas primeiras 36 horas após a cirurgia, atividades leves podem ser retomadas após 5 dias.

3 – Dirigir : na técnica R24R, a condução de veículos é liberada imediatamente. No entanto, em cirurgias como a mastopexia ou aquelas com cicatrizes em formato de T ou L, a recomendação é aguardar, pelo menos, 3 dias.

4 – Atividade física : após 7 dias, a maioria das atividades está liberada, sempre levando em consideração a evolução da cirurgia, a orientação do profissional e a técnica utilizada.

5 – Drenagem linfática : a realização da drenagem linfática é possível, desde que seja conduzida por profissionais qualificados. É importante distinguir a técnica das massagens modeladoras, são procedimentos distintos.

6 – Sutiã cirúrgico : utilizar um sutiã cirúrgico é altamente recomendável durante, pelo menos, 30 dias após a cirurgia, auxiliando na sustentação e recuperação das mamas.

7 – Banho de sol : para preservar a integridade da cicatriz, é aconselhável aguardar 90 dias após a cirurgia, pois a exposição ao sol pode escurecer a cicatriz.

8 – Estrias : é importante esclarecer que a mamoplastia não trata estrias, a menos que envolva uma leve tração de pele durante a cirurgia. Geralmente, o tratamento de estrias requer protocolos específicos.

9 – Hematomas : em casos de traumas ou estresse, hematomas podem ocorrer. Em algumas situações, é necessário realizar tratamento cirúrgico para drenagem, portanto, é aconselhável evitar batidas ou movimentos bruscos.

10 – Resultados : nenhuma cirurgia pode ser considerada bem-sucedida se o paciente não se comprometer com os cuidados pós-operatórios, especialmente no que se refere à dieta e ao exercício físico. Iniciar mudanças no estilo de vida antes da cirurgia pode resultar em uma recuperação muito mais eficaz e satisfatória.

Fonte: Mulher