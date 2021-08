10 dicas para organizar pequenos encontros em casa com segurança

Luciana Marquez Tendências de comemorações e eventos em casa





































Para retomar os encontros presenciais, o ideal é dar preferência a pequenos grupos e espaços abertos

Apesar da vacinação estar aumentando, ainda é preciso manter os protocolos de higiene

Talheres e guardanapos devem ser embalados em plástico e deve haver álcool em gel disponível para os convidados





Mais de um ano se passou e algumas pessoas estão fazendo já o seu segundo aniversário durante a pandemia. Porém, com a vacinação finalmente avançando entre pessoas mais jovens , já dá pra voltar a ter pequenos encontros sociais em casa, revendo amigos e parente em reuniões pequenas e seguras.

“O principal é ter uma comemoração com significado, personalizadas, afetivas, mais intimistas com a cara do dono da festa”, a especialista em eventos e decoração, Luciana Marquez, que recomenda dar preferências a encontros em espaços abertos, como jardins, parques, áreas de lazer de prédios, quintal ou na varanda dos apartamentos.





Veja a seguir as dicas da especialista para realizar eventos pequenos, charmosos e seguros em casa.

1- A ideia é ter reuniões pequenas, em que o dono da festa fica mais a vontade e aproveita mais a festa com seus convidados, com no máximo 10 pessoas, dependendo do tamanho do espaço.

2- Se você tiver mais pessoas a prestigiar uma ideia é fazer 2 ou 3 pequenos eventos, com grupos diferentes, para celebrar uma comemoração em datas separadas. A ideia é dividir a comemoração em pequenos grupos por afinidade como família, amigas, colegas de trabalho, evitando aglomerações.

3- Faça um encontro personalizado. A cozinha, por exemplo, pode ficar por conta do dono da festa, onde seja possível apresentar alguma receita caseira ou de família.

4- A casa ganha relevância como um todo, aproveitando outros espaços. A mesa do bolo e doces que sempre foi a protagonista das festas, mas você pode explorar outras áreas como a mesa posta, um aparador ou lounge.

5- Na decoração, tem crescido bastante o uso de plantas por serem duráveis, além de ser uma alternativa de levar a natureza para dentro de casa. Elas deixam o ambiente mais leve e agradável.

6 – As flores secas também são uma tendência que veio pra ficar. São duráveis, modernas, sustentáveis e não requer manutenção. Inclusive as flores secas pintadas com cores vibrantes;

7- Aproveite seu evento para dar destaque para coleções ou prazeres do dono da casa, com o uso de algum móvel ou peça de relíquia, poltrona confortável. O chique agora não são marcas, mas o diferente, o único e personalizado;

8- Que tal uma lembrancinha para marcar o reencontro? Segundo a especialista, você pode oferecer caneca com frase afetiva e nome de cada convidado, kit com álcool gel e máscara personalizada, o que a sua criatividade mandar e o orçamento permitir.

9- Talheres e guardanapos devem ser lacrados em saquinhos, como ocorre nos restaurantes, por motivos de segurança e higiene.

10- Não se esqueça de manter potes de álcool em gel espalhados pela casa. “A ideia é, portanto, organizar pequenas comemorações com todos os protocolos de higiene, segurança e distanciamento como uso de mascaras, luvas, álcool gel, tirar sapatos ao entrar na residência se for o caso”, conclui a decoradora.