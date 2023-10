Redação EdiCase 10 dicas importantes para cuidar do cabelo no calor

Cuidar dos cabelos durante os períodos de calor é crucial para manter a saúde e a beleza dos fios. As altas temperaturas, juntamente com a exposição aos raios solares e ao cloro de piscinas, podem causar danos significativos. Por isso, a proteção adequada ajuda a evitar a desidratação, a perda de brilho e a quebra dos fios, além de prevenir problemas como pontas duplas e ressecamento. Por isso, a seguir, confira dicas para manter os seus cabelos saudáveis durante as altas temperaturas!

1. Use o cabelo preso em casos de ventos fortes

Na praia, o vento forte pode causar danos aos cabelos . “O excesso de vento que se mistura com a areia acaba deixando os fios embaraçados, o que pode causar a quebra. Para evitar esse problema, faça uma trança solta ou prenda o cabelo em um rabo de cavalo. Com isso, você mantém os fios protegidos e sem nós”, explica Carolina Franco, fundadora e CEO da Franco Hair, loja especializada em venda de cabelos humanos.

2. Prefira shampoos suaves e com ação hidratante

No calor, Carolina recomenda o uso de shampoos suaves com ação hidratante. “Isso porque outros produtos da categoria, como os shampoos anti-resíduos e de limpeza profunda, tendem a ressecar o cabelo, o que é intensificado pela ação do sol, pelo cloro ou pelo sal. Assim, a dica é priorizar a hidratação ”, orienta.

3. Molhe o cabelo ou use pré-shampoo antes de mergulhar

Para proteger os fios da água do mar ou da piscina, vale molhá-los antes de mergulhar. “Assim, você evita que o fio absorva muita água salgada e resseque”, explica Carolina.

Outra dica da profissional para garantir a saúde dos cabelos nesses tipos de água, é utilizar um pré-shampoo. “Esse produto serve para proteger as madeixas da ação detergente do shampoo comum, o que também se aplica bem em relação à água salgada e ao cloro”, afirma.

4. Não utilize produtos com sulfato

No calor, evite utilizar nos cabelos produtos com sulfato na composição. “Os sulfatos são componentes superagressivos, que limpam os fios, mas também retiram toda a proteção deles. Dessa forma, todos os agentes que falamos até agora – raios solares , cloro, sal –, conseguem atingir os fios ainda mais rápido, justamente por não terem nenhuma barreira protetora os impedindo”, explica Tatiana Araújo, cabeleireira da Tatiana Araújo Hair Concept.

5. Utilize pente de madeira

Os cuidados com os fios também devem ser tomados na hora de penteá-los. “O pente de madeira pode ser um grande aliado na hora de pentear os cabelos, pois ele desembaraça mais fácil e não quebra as fibras capilares”, explica Tatiana Araújo.

6. Cuidado com o condicionador

Usar condicionador após o shampoo é importante, mas é preciso tomar cuidado com o tipo de produto utilizado. “Prefira as formulações mais naturais, livres de petrolatos (substâncias derivadas de petróleo), parabenos (conservantes) e silicones. Estes últimos são péssimos, pois formam uma película no fio que vai se acumulando ao longo dos usos, fazendo com que os nutrientes de tratamentos futuros não consigam penetrar na fibra capilar”, orienta Tatiana Araújo.

7. Faça hidratação nos fios antes de ir à praia ou à piscina

É quase um consenso entre as pessoas sobre a necessidade de hidratar os cabelos após a praia e a piscina. No entanto, esse cuidado também deve ser tomado antes. “Isso irá garantir que seus fios estejam preparados para enfrentar o ressecamento”, comenta Tatiana Araújo.

8. Não lave os fios todos os dias

Mesmo com o calor, não é necessário lavar os cabelos todos os dias. “Lave apenas quando realmente precisar, pois lavar o cabelo com muita frequência pode deixá-lo ressecado e opaco . Se o seu cabelo não estiver muito sujo, uma boa dica é lavar somente a raiz”, orienta a biomédica estética, Adriana Lima.

9. Faça umectação nos cabelos

Conforme explica Adriana, a umectação é muito benéfica para cabelos cacheados e crespos, pois exigem cuidado redobrado com a hidratação, mas também pode ser adotada por pessoas com qualquer tipo de fio. “Seu principal objetivo é nutrir, hidratar, fortalecer e/ou recuperar a saúde das madeixas danificadas por procedimentos químicos, exposição solar ou outros fatores externos, como a poluição”, explica. A profissional sugere deixar o óleo agindo nos cabelos durante a noite.

10. Cuide da alimentação

O cuidado com a alimentação é tão importante para o corpo quanto para a saúde dos cabelos. “É importante que ela seja balanceada para que a saúde dos cabelos também esteja em ordem. Especialmente no verão, é bacana que sua dieta inclua alimentos que contenham proteínas, aminoácidos, ômega 3 e 6. E beba muita água! Pelo menos 2 litros por dia para manter o corpo todo hidratado”, finaliza Adriana.

Por Sarah Monteiro

Fonte: Mulher