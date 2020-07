10ª Companhia Independente realiza importantes ações para a construção de nova sede e novo pelotão de Alfredo Chaves

.

Na tarde desta quinta-feira (30), foi realizada em Anchieta uma reunião com o prefeito a fim de alinhar ações integradas que impactarão positivamente a segurança pública no município. Na oportunidade, foram tratadas ainda questões sobre a construção da nova sede.

Já na tarde da quarta-feira (29), o Comandante da 10ª Companhia Independente esteve reunido com autoridades e representantes da sociedade civil do município de Alfredo Chaves para discutir uma proposta de área para doação e construção da nova sede do pelotão, bem como um acordo com a prefeitura municipal para cessão de uma sede provisória, visto que a antiga foi atingida e totalmente danificada pela enchente ocorrida em janeiro do corrente ano. A área que será destinada para análise da construção da nova unidade fica posicionada estrategicamente na entrada do município e contará com instalações mais adequadas para atender as necessidades dos militares e favorecer ainda mais a segurança do município.

