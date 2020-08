10ª Companhia Independente cumpre mandados durante Operação Sentinela

.

Nesta quarta-feira (26), policiais militares da 10ª Companhia Independente deflagraram a Operação Sentinela e realizaram o cumprimento de mandados de prisão no município de Piúma. A operação contou com agentes do serviço de inteligência da unidade e equipes de serviço.

No cumprimento do primeiro mandado, o homem foi localizado e preso, enquanto no segundo o alvo conseguiu se evadir, porém, no local que estava, foram encontrados um simulacro de pistola e nove buchas de maconha.

O detido e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Piúma para providências.

