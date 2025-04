10° BPM REALIZA APREENSÕES DE DROGAS E ARMA DE FOGO DURANTE O FIM DE SEMANA EM GUARAPARI

Durante o último fim de semana, o 10º BPM intensificou o policiamento em Guarapari, resultando em apreensões de entorpecentes, uma arma de fogo de fabricação artesanal e na condução de diversos suspeitos à delegacia.

No sábado (05), três adolescentes foram abordados na rua Minas Gerais, no bairro São Gabriel, após denúncias de tráfico de drogas na região. Com os suspeitos, os militares apreenderam 13 pinos de cocaína, seis buchas de maconha e mais de R$ 180 em espécie. Os envolvidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para os procedimentos legais.

Na sexta-feira (04), durante patrulhamento no bairro Kubitschek, uma equipe da PM abordou um grupo de seis indivíduos na rua São Pedro. Com eles foram apreendidas duas porções de substância conhecida como “pack” e R$ 747 em dinheiro. Nas proximidades da abordagem, os policiais também encontraram 154 pinos vazios e diversos materiais utilizados para embalo de drogas, como peneiras. Todos os abordados foram conduzidos à delegacia.

Também na sexta-feira, um menor foi abordado na avenida Santa Cruz, no bairro Perocão. Com ele, os militares localizaram 43 pinos de substância similar à cocaína e R$ 85 em dinheiro. Durante a ocorrência, a equipe se deslocou até a residência do suspeito, onde, com autorização de um familiar, realizou buscas e encontrou uma metralhadora de fabricação artesanal e 18 frascos de substância análoga a loló. O adolescente foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional.

Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial de plantão, e os casos seguem sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES