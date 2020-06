10º Batalhão e a 9ª e 10ª Companhia Independente recebem visita do comandante-geral

.

O 10º Batalhão e a 9ª e 10ª Companhia Independente receberam a visita do comandante-geral, coronel Douglas Caus, na última sexta-feira (27). A ida as Unidades faz parte do seu projeto de comando.

O momento serviu para conversar sobre assuntos gerais da Instituição, como frota, efetivo, recursos, manutenção, entre outros temas, além das particularidades de cada Unidade.

A primeira OPM em que o comandante-geral passou foi o 10º Batalhão. Lá foi recebido no gabinete pelo comandante da Unidade, tenente-coronel Caus, e pelo chefe P4, major Miranda. Na sequência, fizeram a inspeção das instalações físicas da sede do Batalhão, incluindo o Centro de Controle Operacional (CCO). O 10º Batalhão é responsável pelo policiamento no município de Guarapari e sua sede fica no bairro Aeroporto.

Em continuidade, o coronel Douglas seguiu para a 10ª Companhia Independente, que tem sede em Anchieta e responsável também pela manutenção da ordem pública nos municípios de Piúma, Alfredo Chaves e Iconha. O major Riani, até então comandante da Unidade, fez a recepção do comandante-geral. Em sua sala, junto aos demais oficiais e praças chefes de seção, e o futuro comandante Unidade, major Walter, o major Riani apresentou um panorama da 10ª Cia Independente, apontando suas necessidades e prioridades.

A última unidade a ser visitada foi a 9ª Companhia Independente. Com tropa formada e honras militares, o comandante-geral foi acolhido pelo major Luciano e a capitão Filis, comandante e subcomandante da 9ª Cia Independente, respectivamente. A sede da unidade está localizada em Marataízes e seu policiamento ostensivo é desempenhado nos municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Em todas as unidades o coronel Douglas Caus agradeceu a recepção e disse que as visitam para conhecer de perto a realidade de cada uma delas faz parte de seu planejamento. “Tudo isso me permite fazer os ajustes operacionais e de logística no planejamento, levando em consideração as várias peculiaridades de cada Unidade”, destacou o comandante-geral.

