Com animações que se tornaram clássicas em todo o mundo, há alguns anos a Disney tem apostado em versões realistas de suas produções. Para você que quer matar a saudade dessas histórias ou até mesmo conhecê-las pela primeira vez, reunimos aqui 10 animações com remake em live action no Disney+ . Confira essa seleção e divirta-se!

Animações com remake em live action [Disney+]

1. Aladdin

Aladdin, animação de 1992 que se passa no Oriente Médio, ganhou uma versão live action em 2019. Seu enredo conta a história de um pobre rapaz, apaixonado pela princesa Jasmine, que ao se deparar com uma lâmpada mágica, conhece um gênio que pode realizar três dos seus desejos.

Direção: Guy Ritchie

Ano: 2019

Elenco: Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott

2. A Bela e a Fera

Inspirada em um conto de fadas, a animação A Bela e a Fera chegou a ser indicada ao Oscar de melhor filme. Seu remake de 2017 recria a história da inteligente e doce Bela, uma garota que se torna prisioneira de uma Fera, mas que aos poucos descobre sua verdadeira identidade.

Direção: Bill Condon

Ano: 2017

Elenco: Emma Watson e Dan Stevens

3. A Dama e o Vagabundo

Musical de 1955, A Dama e o Vagabundo ganhou uma sequência em 2001 e uma versão em live action em 2019. Em sua trama, acompanhamos uma cadelinha muito amada pelos donos, mas que se sente rejeitada com a chegada de um bebê. Isso, até ela encontrar conforto na companhia de um vira-lata durão e aventureiro.

Direção: Charlie Bean

Ano: 2019

Elenco: Tessa Thompson e Justin Theroux (vozes)

4. Dumbo

Dumbo também está entre as animações com remake em live action no Disney+ . Originalmente de 1941, sua versão adaptada de 2019 reconta a história de um elefantinho de circo ridicularizado pelas suas enormes orelhas, mas que consegue voar.

Direção: Tim Burton

Ano: 2019

Elenco: Colin Farrell e Danny DeVito

5. Cinderela

Um dos grandes clássicos do estúdio, Cinderela foi lançado em 1950. Sua versão live action , no entanto, é de 2015, e mostra uma órfã criada com desprezo por sua madrasta e meia-irmãs, mas que conta com a ajuda de sua fada madrinha para mudar sua história.

Direção: Kenneth Branagh

Ano: 2015

Elenco: Lily James e Richard Madden

6. 101 dálmatas

Animação de 1961, 101 Dálmatas ganhou uma versão com cachorrinhos reais em 1996. No longa, quando um casal de dálmatas tem 99 filhotes, a vilanesca Cruella de Vil tenta sequestrá-los de seus donos para fazer o casaco dos seus sonhos.

Direção: Stephen Herek

Ano: 1996

Elenco: Glenn Close

7. O Rei Leão

Um dos maiores sucessos da Disney , O Rei Leão é de 1994 e seu remake em CGI de 2019. Sua história acompanha Simba , um leãozinho que foge de seu reino após a morte do pai, mas que, ajudado pelos seus amigos Timão e Pumba, volta para ocupar seu lugar.

8. Alice no País das Maravilhas

Lançada em 1951, Alice no País das Maravilhas teve uma adaptação em 2010 e uma sequência em 2016. No filme, uma garotinha segue um coelho, cai em uma toca e vai parar em um mundo mágico, onde além de um chapeleiro maluco, há animais falantes e uma rainha tirana.

Direção: Tim Burton

Ano: 2010

Elenco: Mia Wasikowska e Johnny Depp

9. Mogli – O Menino Lobo

Baseada em um livro homônimo, Mogli – O Menino Lobo é uma animação de 1967. Seu live action, de 2016, conta a história de um garotinho criado por lobos, mas que ameaçado por um tigre, precisa abandonar sua matilha e partir em busca de uma aldeia de humanos.

Direção: Jon Favreau

Ano: 2016

Elenco: Neel Sethi e Scarlett Johansson

10. Malévola

De 2014, Malévola é um remake de A Bela Adormecida (animação de 1959), feito com adaptações e foco em outra personagem. Na trama, Malévola lança uma maldição sobre a bebê Aurora, mas quando ela cresce, ambas desenvolvem uma curiosa relação, que faz a vilã se abrir sobre seu passado.

Direção: Robert Stromberg

Ano: 2014

Elenco: Angelina Jolie e Elle Fanning

Vale ressaltar que Mulan , animação de 1998 de uma jovem chinesa que se veste de homem para lutar na guerra, também ganhou um live action em 2020. Seu filme, no entanto, apenas estará disponível na plataforma a partir de 04 de dezembro de 2020.