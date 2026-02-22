10 alimentos que ajudam a “derreter” a gordura corporal, segundo nutri

O nutricionista Matheus Maestralle revelou quais alimentos podem criar um ambiente metabólico ideal para ajudar na perda de gordura; entenda

Quando o objetivo é perder gordura, toda escolha alimentar e de hábitos importa. Pensando em ajudar os leitores a criar uma estratégia para uma perda de peso mais efetiva, a coluna Claudia Meireles recorreu ao nutricionista Matheus Maestralle para descobrir quais são os melhores alimentos para ajudar a acelerar o processo de emagrecimento.

Segundo o especialista, a ideia de que existem, por si só, alimentos milagrosos para “derreter” gordura não passa de uma falsa promessa.

“O que a ciência demonstra é que alguns grupos alimentares criam um ambiente metabólico mais favorável à perda de gordura, especialmente quando inseridos em uma rotina bem estruturada”, garante Matheus Maestralle.

Saiba quais alimentos ajudam a “derreter” a gordura corporal

Matheus aponta que a chave para conseguir resultados expressivos está na combinação estratégica dos nutrientes que compõem o prato. A melhor aposta, segundo ele, é priorizar as proteínas, fibras e gorduras boas.

“A combinação desses alimentos favorece o controle glicêmico e calórico — o que reduz os picos de insulina, hormônio diretamente ligado ao armazenamento de gordura, sobretudo na região abdominal“, aponta o nutricionista.

Elegendo as melhores opções que ajudam a “acelerar” a queima de gordura, o nutricionista sugere incluir peixes, ovos, carnes magras e iogurtes naturais ou proteicos na dieta.

“Estas proteínas aumentam a saciedade e elevam o gasto energético da digestão. Elas exigem mais energia para serem metabolizadas e ajudam a preservar massa muscular, o que impacta diretamente no metabolismo”, garante o expert.

Já as fibras, segundo Matheus Maestralle, presentes em legumes, verduras, frutas com casca e grãos integrais, retardam a absorção de carboidratos e auxiliam no controle da insulina — hormônio diretamente ligado ao armazenamento de gordura, especialmente na região abdominal.

“As gorduras boas, como azeite, abacate e castanhas, também são importantes aliadas do processo de emagrecimento, desde que consumidas em quantidades adequadas. Elas também melhoram a sensibilidade à insulina e reduzem inflamações metabólicas, pontua.

Alimentos termogênicos, como café, chá-verde, pimenta e gengibre, podem contribuir, mas de forma discreta. “Eles são coadjuvantes, não protagonistas”, reforça.

O papel do estilo de vida

Apesar das escolhas alimentares mais conscientes, Matheus reforça que a dieta, sozinha, não sustenta os resultados. “Dormir mal eleva o cortisol, reduz a sensibilidade à insulina e pode sabotar a queima de gordura, mesmo quando a dieta está ajustada”, afirma o nutricionista.

Alguns hábitos aparentemente inofensivos também podem comprometer o processo. “Excesso de alimentos “fit” ultraprocessados, beliscos constantes ao longo do dia, baixa ingestão proteica, consumo frequente de álcool também podem estar sabotando seu emagrecimento”, salienta Matheus Maestralle.

