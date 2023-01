FreePik 1 em cada 4 brasileiros julga se a pessoa é boa parceira pelo signo

Pensou que Leão só combinava com Áries? Ou Capricórnio com Virgem? Não no Inner Circle! Em 2022, os usuários do app de relacionamento deram matches com os signos que você menos espera. A plataforma analisou a atividade dos membros durante o ano para descobrir quais signos receberam mais likes, tiveram mais matches e fizeram mais sucesso. Os resultados são interessantes: 2022 foi o ano de ousar e dar match com pessoas com signos além da compatibilidade tradicional. Pronta para descobrir para qual signo você deve dar atenção no próximo ano?

Antes de mais nada, vale destacar: mais da metade (54%) dos brasileiros afirma que se preocupa em saber o signo do parceiro logo no primeiro encontro. É uma ótima maneira de quebrar o gelo e, em alguns casos, obrigatório para aqueles que acreditam em astrologia — seis em cada dez usuários acreditam em compatibilidade de signos e que alguns deles combinam mais uns com os outros.

Independente se esse é o seu caso ou não, é importante não ficar presa em estereótipos! Um em cada quatro brasileiros julga se a outra pessoa é uma boa parceira baseado no signo. Mas nem sempre isso faz sentido… apesar do que dizem sobre Escorpião e Leão serem os signos mais sensuais e que mais marcam presença, os taurinos, arianos e geminianos foram os campeões quando o assunto é receber likes, segundo o levantamento feito no app.

Ainda assim, tem signos que realmente fazem jus à fama que levam. Os cancerianos, conhecidos por serem os mais românticos e apaixonados, foram os que mais distribuíram likes em 2022, enquanto os aquarianos, famosos pelo jeitão mais desinteressado, foram os que menos demonstraram interesse.

Quer saber quais os signos que mais deram match em 2022? Peixes e Touro! Os sonhadores e imaginativos piscianos e os taurinos, conhecidos por serem “pé no chão”, ocupam os primeiros lugares na lista da paquera. Ambos deram match com quase todo mundo — até mesmo com os signos com os quais tradicionalmente não seriam compatíveis.

Já os capricornianos, pragmáticos e sensatos, não chamaram tanta atenção dos usuários, e os adoráveis e caóticos sagitarianos foram um tanto quanto menos adoráveis e ainda mais caóticos em 2022. Esses dois signos podem ser opostos polares, mas eles compartilham a mesma triste classificação de dar menos matches com os outros.

Se você está pensando em chamar alguém para um date, os membros do Inner Circle garantem que os escorpianos, leoninos e taurinos são os responsáveis pelos melhores dates! Os brasileiros afirmam que esses são os signos que mais proporcionam experiências legais nos encontros. Já Áries, Gêmeos e Aquário levaram o pódio para piores dates.

Para a dating expert do Inner Circle, Crystal Cansdale, “a astrologia é um tema muito presente nos relacionamentos e muitas pessoas tomam decisões amorosas com base no que os astros dizem”.

Fonte: IG Mulher