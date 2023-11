1° BPM realiza apreensões de armas de fogo e drogas no final de semana

Durante o final de semana, os militares do 1º Batalhão de Polícia Militar obtiveram êxito em diversas ações na região de Vitória, resultando na apreensão de armas, drogas e na detenção de indivíduos em posse de materiais ilícitos.

Na madrugada de domingo (05), a Força Tática realizou uma ação bem-sucedida no bairro Bela Vista, culminando na detenção de um indivíduo que estava em posse de 32 munições calibre 12, dois carregadores calibre 12, um porta carregador duplo de pistola, um suporte adaptador para acoplar luneta, uma luneta, 173 pedras de crack, 102 pinos de cocaína, 56 unidades de haxixe, seis unidades de ecstasy, duas unidades de maconha, uma base de carregador de rádio comunicador e a quantia de R$ 73,00 em espécie.

No sábado (04), a Força Tática deteve um indivíduo no bairro Grande Vitória que estava em posse de uma pistola Taurus calibre 7.65 mm, com numeração raspada, um carregador de pistola do mesmo calibre, 10 munições calibre .380 e o valor de R$ 412,00 em notas fracionadas.

Também no sábado, no bairro Bonfim, a Força Tática juntamente com o apoio de outras guarnições, deteve um indivíduo em posse de uma pistola Glock com carregador calibre 9mm, três munições do mesmo calibre, dois carregadores calibre .556, um porta carregador de fuzil, dois rádios comunicadores e o valor de R$ 340,00 em espécie.

No mesmo dia, durante patrulhamento no bairro São Pedro, a patrulha da 2ª Companhia deteve um indivíduo com mandado de prisão em aberto.

Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis pela autoridade de plantão

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES