1º Batalhão realiza solenidade de Destaque Operacional

Na manhã desta quarta-feira (18), foi realizada a solenidade de premiação dos Destaques Operacionais do 1º Batalhão, relativa ao 3º e 4º trimestres de 2019.

Estiveram presentes o comandante de Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM), coronel Evandro Teodoro de Oliveira, o comandante do 1º BPM, tenente-coronel Márcio Franco Borges, além de diversos representantes de entidades civis e associações militares.

Na solenidade, realizada no Espaço Vitória, foram homenageados 14 policiais militares das subunidades e do PCS, que se destacaram, perante seus pares, no desempenho de suas atividades profissionais durante o período avaliado.

Dentre os destaques, os cabos Lírio e Rauta, foram eleitos, respectivamente, Destaques Operacionais gerais do 3º e 4º trimestres de 2019 e como Destaque Geral, de todo o 2º semestre, o homenageado foi o cabo Rauta.

Todos os militares receberam uma placa de homenagem e os destaques gerais também receberam brindes fornecidos por parceiros do Batalhão, além de receberem três dias ininterruptos de dispensa do serviço como recompensa, conforme determina a Portaria nº 563-R.

O comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Márcio Franco Borges também homenageou o capitão Ricardo Vieira Nunes e o capitão Arlécio Martins Borges, que foram recentemente transferidos da Unidade e estiveram à frente da 1ª e 6ª Cias, destacando-se em suas atribuições, pelo contínuo trabalho de excelência na gestão de recursos humanos sob suas supervisões. Agradeceu também a todos os homenageados por terem se destacado frente a outros profissionais de excelente qualidade, contribuindo para o 1º Batalhão alcançar níveis cada vez mais baixos em seus indicadores de criminalidade.

Destaques do 3º Trimestre de 2019:

1ª CIA: SD PM Diego Barbosa Simonelli

2ª CIA: SD PM Carlos Alberto Santana Miranda Júnior

3ª CIA: CB PM Falkner Shigiak Gomes

4ª CIA (FT): SD PM Carlos Eduardo Gomes Lemke

5ª CIA: CB PM Willian Lirio Vieira

6ª CIA: SD PM Felipe Saraiva Rangel

PCS: 2º TEN PM Paulo de Tarso Nonato de Santanna

Destaques do 4º Trimestre de 2019:

1ª CIA: SD PM Ronniery Vieira Peruggia

2ª CIA: CB PM Fernando Alvarenga Sancca

3ª CIA: SD PM Pedro Henrique Schirmer Silva

4ª CIA (FT): SD PM Joelson Rodrigues Rocha Junior

5ª CIA: SD PM Clebson Aragão Santos

6ª CIA: 3º SGT PM Roberto Souza Rodrigues Júnior

PCS: CB PM Tiago Rauta

Destaques Gerais

3º Trimestre: CB PM Willian Lirio Vieira

4º Trimestre e 2º Semestre: CB PM Tiago Rauta

