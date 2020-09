1º Batalhão realiza Seminário de Planejamento Estratégico

.

Nesta terça-feira (01), foi realizado o 1º Seminário de Planejamento Estratégico para a elaboração do Plano de Comando do 1º Batalhão do período 2021 – 2023.

O evento, realizado na Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), em Vitória, se iniciou às 8h com uma transmissão pelo Instagram do 1º BPM. O evento contou a presença do Capitão de Mar e Guerra Washington Luiz de Paula Santos, comandante do CPES; do comandante do CPOM, coronel Alessandro Juffo Rodrigues, do secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, coronel BM Fronzio Calheira Mota; do comandante do 1º BPM, tenente-coronel Márcio Franco Borges, além de oficiais da Grande Vitória.

Logo em sequência, o facilitador palestrante, major Leonardo Nunes Barreto, fez uma breve síntese de como deve ser realizado o planejamento estratégico institucional, assunto que foi desenvolvido durante todo o dia, somente para os oficiais do 1º BPM, diretamente envolvidos no desenvolvimento do planejamento estratégico.

Ao término, o comandante do 1º BPM agradeceu a todo o corpo de praças e oficiais da Capitania dos Portos pela receptividade e prestabilidade durante todo o seminário e também ao facilitador, major Nunes, por ter compartilhado seus conhecimentos com os oficiais do Batalhão. Os esforços para finalizar o planejamento continuarão no âmbito interno da Unidade.

