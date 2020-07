1º Batalhão divulga resultados operacionais do 1º semestre de 2020

.

Três veículos com restrições de furto/roubo foram recuperados por policiais militares do 14º Batalhão nesta terça (21) e segunda-feira (20), nos municípios de Iúna e Muniz Freire.

Em Iúna, na manhã desta terça, os policiais receberam informações de que uma motocicleta Honda CG 125 Titan de cor vermelha havia sido furtada no domingo (19). A guarnição passou a observar os veículos com tais características, e conseguiram localizar a motocicleta. No momento da abordagem o veículo era conduzido por um adolescente.

Na tarde de segunda-feira (20), durante patrulhamento preventivo na cidade de Muniz Freire, os militares visualizaram um veículo Jeep Renegade estacionado na contra mão de direção, no bairro Vargem Grande. Uma mulher se apresentou à guarnição e relatou ser a condutora do veículo. Informou ainda que seu esposo seria o proprietário do veículo. Ao realizarem uma vistoria de forma minuciosa e consulta ao sistema, os policiais constataram que se tratava de um veículo produto de furto/roubo, fato ocorrido no estado do Rio de Janeiro.

Em Iúna, na madrugada de segunda-feira (20), após denúncia os policiais localizaram uma motocicleta abandonada na rua Francisco Augusto de Castro. A guarnição constatou se tratava de um veículo furtado naquela manhã.

